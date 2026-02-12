國家公園過年走春攻略 逾十場特別活動一次看

內政部今天公布「國家公園陪你迎新春—115年春節特別活動」系列內容。（內政部提供）

農曆春節將至，內政部今天公布「國家公園陪你迎新春—115年春節特別活動」系列內容，整合玉山、太魯閣、雪霸、金門、台江及國家自然公園等資源，自2月14日至2月27日陸續推出音樂會、文化展演、市集、講座、攝影展及手作體驗等多元活動，邀請民眾春節走春踏青，感受國家公園自然與人文之美。

國家公園署長王成機表示，春節期間計畫前往國家公園的民眾，行前建議至各國家公園管理處網站查詢交通管制、展館開放及活動資訊，並優先搭乘大眾交通運輸工具以避開塞車及停車困擾；進入園區時，請務必遵守各項安全指引與保育規範，嚴禁引火、炊煮、採摘花木或隨意丟棄垃圾。

根據國家公園署規劃，玉山國家公園方面，東埔服務中心將於2月19日至20日舉辦「東埔部落文化展演活動～聆聽東埔天籟之音」；梅山遊客中心2月18日至20日推出「馬舒霍爾春節布農文化展演」；南安遊客中心同樣於2月18日至20日辦理「春節〈年獸與熊族勇士的敲敲話〉講座」。

太魯閣國家公園管理處則於2月19日至21日在太魯閣臺地舉辦「115年春節音樂會及文化市集系列活動」；雪霸國家公園汶水遊客中心自2月18日至22日推出「雪霸風華、原舞躍動」活動。離島地區也規劃特色活動，金門國家公園於2月17日在瓊林、小徑聚落舉辦「衣起行春—瓊林小徑歲時散策行動」。

台江國家公園部分，將於2月17日於鹿耳門天后宮發放「台江丙午新春大年初一限量紀念幣」；台江遊客中心舉辦「從山之源到水之涯—台江生命風情攝影展」，展期為2月14日至15日及2月18日至20日；正統鹿耳門聖母廟則於2月27日發放「台江丙午新春刺繡春牛香包」。

此外，壽山國家自然公園壽山遊客中心自2月14日至22日（除夕休館）推出「馬到成功 蛇現壽山」活動，並於2月17日至22日辦理「第15屆台灣野望國際自然影展—新春特映場」，2月14日至15日、2月18日至20日展出「『傑米的輕油畫』師生聯展、野望影展」。中都遊客中心則安排2月21日至22日「拜訪新春馬到成功」活動，2月22日進行「瓶瓶安安」手作體驗。

