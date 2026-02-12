遠百竹北店迎馬年 恭迎媽祖、月老駐駕

2月17日到21日每日前150名入館的民眾，可獲得遠百竹北店限定版「一元復始來店禮」。（圖由遠百竹北店提供）

馬年到，遠東百貨竹北店以「駿馬奔騰」為主題，自13日起到3月4日推出多項走春限定活動，有開運擲筊大賽、舞獅獻瑞慶開市、「帥氣小馬見面會」等；連假首日適逢西洋情人節，特別恭迎台南鹿耳門天后宮媽祖與月老北上駐駕館內，為民眾祈福納喜、添好運。

遠百竹北店表示，春節連假期間，館方精心規劃多項精彩活動，讓來客感受年節的滿滿喜氣。活動期間，安排開運擲筊大賽、舞獅獻瑞慶開市，2月14日適逢西洋情人節，特別恭迎台南鹿耳門天后宮媽祖與月老北上駐駕館內，讓民眾不用遠赴台南，即可就近向媽祖祈福納喜、拜月老求好姻緣。

2月17日至21日，推出經竹北天后宮過爐加持的限定版「一元復始」來店禮，每日限量150份，入館即可領取，讓大家討個新年好兆頭。壓軸登場的是配合生肖年，攜手尼普頓馬術創藝園區舉辦「帥氣小馬見面會」，可愛帥氣的幼馬將現身館內，與民眾近距離互動、合影留念，讓大小朋友歡度一個歡樂的年假。

遠百竹北店在2月14日西洋情人節當天，恭迎台南鹿耳門媽祖及月老駐駕館內，為民眾祈福納喜添好運。（圖由遠百竹北店提供）

因應生肖年，遠百竹北攜手尼普頓馬術創藝園區推出「帥氣小馬見面會」，讓民眾可以近距離與馬兒互動拍帥照。（圖由遠百竹北店提供）

