過年搶便宜機票！易遊網整理優惠懶人包 獨家攜手4大航空優惠

春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也趁勢啟動春節促銷戰，搶攻過年期間訂票需求，易遊網整理16家航空公司春節機票優惠懶人包，票價最低下殺55折起。（圖由易遊網提供）

國人瘋出國！春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也趁勢啟動春節促銷戰，搶攻過年期間訂票需求，易遊網整理16家航空公司春節機票優惠懶人包，票價最低下殺55折起。其中，易遊網更獨家攜手日本航空、大韓航空、酷航與加拿大航空推出平台限定優惠，主打高CP值與熱門航線一次到位。

易遊網表示，針對備受台灣旅客青睞、長年穩居預訂量冠軍的日本航線，此次攜手日本航空推出獨家優惠，主打日本全航線下殺85折起，如東京來回含稅最低1萬1390元起、名古屋來回含稅1萬1359元起。

請繼續往下閱讀...

此外，旅遊熱度持續攀升的韓國，易遊網指出，春節檔期除有大韓航空獨家現折168元折扣碼，飛釜山來回含稅折後最低免8500元之外，想直攻首爾血拚的旅客，也可選擇韓亞航空，飛首爾來回未稅6300元起，4月30日前出發再加贈一件23公斤託運行李。

易遊網表示，想安排經典泰國行程，來場結合城市觀光、夜市美食與文化探索的旅遊體驗，中華航空飛曼谷來回含稅票價最低只要7386元起、飛清邁則為1萬1428元起；同樣為東南亞熱門旅遊地的越南，星宇航空飛胡志明市來回含稅最低6928元起；若偏好高CP值的海島假期，星宇航空飛峴港來回含稅1萬632元起，享受入住五星級飯店與絕美海灘的渡假氛圍，是眾多旅客玩越南的熱門選項。

針對今年有意規劃長程旅行，歐美航線也有值得入手的優惠票價。易遊網表示，獨家攜手加拿大航空推出限定優惠，飛美國與加拿大航線，雙人出發再折888元。

易遊網指出，阿聯酋航空也於春節期間針對歐洲、中東、非洲與南美洲航線祭出8折起優惠，部分航線票價最低不到3萬元即可入手，例如飛伊斯坦堡來回含稅2萬4620元起、飛羅馬來回含稅2萬7745元起。此外，對於想前往南半球體驗截然不同季節風景的旅客，香港航空飛雪梨、墨爾本來回含稅票價最低1萬6千多元起，適合規畫城市觀光、海岸風景與自然生態行程，是近年眾多親子旅客的熱門選擇。

易遊網提醒，此波春節檔期促銷票價，出發區間最晚可至11月30日，此外每週三「機票狂歡日」可再加碼最高現折800元折扣碼，助旅客旅費再省一筆，春節機票優惠可上官網查詢。

易遊網表示，即日起凡於春節期間全站下單滿6000元，再贈「2026台日棒球國際交流賽」2月25日軟銀鷹隊VS中信兄弟隊雙人門票，活動採先登記先得，數量有限贈完為止，一起為中華隊提前暖身應援！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法