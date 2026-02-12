為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    過年搶便宜機票！易遊網整理優惠懶人包 獨家攜手4大航空優惠

    2026/02/12 15:47 記者黃宜靜／台北報導
    春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也趁勢啟動春節促銷戰，搶攻過年期間訂票需求，易遊網整理16家航空公司春節機票優惠懶人包，票價最低下殺55折起。（圖由易遊網提供）

    春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也趁勢啟動春節促銷戰，搶攻過年期間訂票需求，易遊網整理16家航空公司春節機票優惠懶人包，票價最低下殺55折起。（圖由易遊網提供）

    國人瘋出國！春節9天連續假期即將展開，各大航空公司也趁勢啟動春節促銷戰，搶攻過年期間訂票需求，易遊網整理16家航空公司春節機票優惠懶人包，票價最低下殺55折起。其中，易遊網更獨家攜手日本航空、大韓航空、酷航與加拿大航空推出平台限定優惠，主打高CP值與熱門航線一次到位。

    易遊網表示，針對備受台灣旅客青睞、長年穩居預訂量冠軍的日本航線，此次攜手日本航空推出獨家優惠，主打日本全航線下殺85折起，如東京來回含稅最低1萬1390元起、名古屋來回含稅1萬1359元起。

    此外，旅遊熱度持續攀升的韓國，易遊網指出，春節檔期除有大韓航空獨家現折168元折扣碼，飛釜山來回含稅折後最低免8500元之外，想直攻首爾血拚的旅客，也可選擇韓亞航空，飛首爾來回未稅6300元起，4月30日前出發再加贈一件23公斤託運行李。

    易遊網表示，想安排經典泰國行程，來場結合城市觀光、夜市美食與文化探索的旅遊體驗，中華航空飛曼谷來回含稅票價最低只要7386元起、飛清邁則為1萬1428元起；同樣為東南亞熱門旅遊地的越南，星宇航空飛胡志明市來回含稅最低6928元起；若偏好高CP值的海島假期，星宇航空飛峴港來回含稅1萬632元起，享受入住五星級飯店與絕美海灘的渡假氛圍，是眾多旅客玩越南的熱門選項。

    針對今年有意規劃長程旅行，歐美航線也有值得入手的優惠票價。易遊網表示，獨家攜手加拿大航空推出限定優惠，飛美國與加拿大航線，雙人出發再折888元。

    易遊網指出，阿聯酋航空也於春節期間針對歐洲、中東、非洲與南美洲航線祭出8折起優惠，部分航線票價最低不到3萬元即可入手，例如飛伊斯坦堡來回含稅2萬4620元起、飛羅馬來回含稅2萬7745元起。此外，對於想前往南半球體驗截然不同季節風景的旅客，香港航空飛雪梨、墨爾本來回含稅票價最低1萬6千多元起，適合規畫城市觀光、海岸風景與自然生態行程，是近年眾多親子旅客的熱門選擇。

    易遊網提醒，此波春節檔期促銷票價，出發區間最晚可至11月30日，此外每週三「機票狂歡日」可再加碼最高現折800元折扣碼，助旅客旅費再省一筆，春節機票優惠可上官網查詢。

    易遊網表示，即日起凡於春節期間全站下單滿6000元，再贈「2026台日棒球國際交流賽」2月25日軟銀鷹隊VS中信兄弟隊雙人門票，活動採先登記先得，數量有限贈完為止，一起為中華隊提前暖身應援！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播