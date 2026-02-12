走春防塞車！ 日月潭推「南進南出」、周邊精選景點

日月潭春節預料湧現車潮，日管處建議若潭區車位客滿，可就近改往信義鄉地利部落等周邊精選景點，欣賞布農「木巨人」與布農文化。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區春節適逢櫻花季，聯外道路台21線、國道6號將出現大量賞櫻車潮，日月潭風景區管理處建議遊客採「南進南出」替代路線，經由國道3號走台16線，沿著集集、水里從潭區南口向山進入日月潭，以避開北口的塞車路段，倘若環潭壅塞，則可改往周邊水里、信義、埔里等周邊鄉鎮精選景點遊玩。

日管處表示，民眾前往日月潭大多行駛國道6號，到了埔里接台21線，抵達九龍路口後進入潭區，該路線屬於北口動線，惟從國6至省道因車流量大，加上九龍路口到潭區水社路段，因路幅小、道路蜿蜒，以致長連假期間經常回堵塞車。

由於今年春節連假長達9天，前往潭區旅遊、賞櫻的民眾將會增多，建議中、南部的遊客可採「南進南出」替代路線，即行駛國道3號後可在竹山或名間交流道下平面道路，之後接台16線前往集集、水里，就能沿著潭區南口抵達日月潭向山遊客中心，避免南來北往車潮全都堵在潭區北口，造成交通大打結。

日管處也說，屆時若因環潭核心地區車輛過多，甚至停車場客滿，建議遊客也可就近到轄區的信義鄉地利部落，欣賞布農「木巨人」與體驗布農文化導覽，或水里鄉車埕遊憩區，感受日式木建築與懷舊鐵道氛圍，以及埔里虎頭山俯瞰山城景致。

日月潭春節預料湧現車潮，日管處建議可改走潭區南口的向山進入旅遊，避免行駛潭區北口車多壅塞。（記者劉濱銓攝）

