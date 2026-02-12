迎接馬年 新北毛寶貝教育園區「以馬為媒」特展登場

動物保護防疫處即起在新北市毛寶貝教育園區舉辦「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」。（圖由新北市動保處提供）

迎接馬年到來，新北市府農業局長諶錫輝指出，動物保護防疫處即起在新北市毛寶貝教育園區舉辦「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」，主題包括「馬的科普知識」、「馬的醫療照護」、「馬的動物福利」及「人與馬的關係」，透過馬匹行為解析、醫療照護分享及多元互動體驗，引領民眾深入認識馬匹習性與動物福利理念。動保處長楊淑方指出，展期至4月30日，邀請大眾一起來了解人類重要工作夥伴的秘密。

諶錫輝說，新北市轄內目前有14家馬場，共計飼養309匹馬，動保處每季定期派員前往馬場訪視輔導，確保飼養環境衛生與生物安全，並媒合特約獸醫師提供專業醫療與防疫服務；在馬匹疾病中，炭疽病、亨德拉病毒及立百病毒等屬於人畜共通傳染病，台灣本土雖未出現案例，但仍應落實防疫管理。

獸醫師蕭火城表示，馬在自然環境中為被捕食者，靠敏銳的感知與防禦能力才能生存，因此人與馬互動時，須特別留意其肢體語言，而馬的視覺存在盲區，包括正前方、正後方，接近時應避免突然動作，以確保人馬雙方安全。

活動開辦現場，動保處也致贈瑜伽球給新北市騎警隊，作為馬匹紓壓訓練輔具。動保處補充，展覽現場展示幸運馬蹄鐵，並設置馬刷、轡頭、蹄鉗等互動教具及修蹄展示說明，讓民眾透過實際操作認識馬匹照護工作；動保處將持續推動動物福利與生命教育，強化專業醫療、防疫管理及飼養輔導機制，共同打造友善共好城市環境。

動物保護防疫處即起在新北市毛寶貝教育園區舉辦「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」。（圖由新北市動保處提供）

