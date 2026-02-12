新北三峽長福橋主橋人行通道 2/13率先開放

新北市三峽長福橋跨越三峽河，連接西岸三峽老街地區與東岸安溪路周遭，目前工程進度已達75%，明早6點率先開放主橋中間6公尺寬人行通道。（記者黃政嘉攝）

新北市三峽長福橋跨越三峽河，連接西岸三峽老街地區與東岸安溪路周遭，新北市長侯友宜今天視察長福橋改建工程，他表示，工程進度已達75%，明早6點率先部分開放主橋中間6公尺寬的人行通道，趕在春節前讓市民通行兩端，除了方便民眾通行，也盼帶動商圈生意，全案預計今年7月完工。

三峽長福橋是新北市繼新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋與三重辰光橋之後，第5座景觀橋，侯友宜表示，長福橋不僅是串聯三峽兩岸的通行廊道，更肩負三峽河「防洪安全」與「河岸景觀」的重要任務，透過嶄新的景觀設計，串聯河濱遊憩路線與老街商圈，打造兼具防災、休憩與觀光價值的河岸空間；舊橋自2024年4月拆除以來，水利局研擬多項配套，包括快速闢建國光路停車場以增加停車供給，並在施工區設置臨時人行便橋，確保市民在施工期間仍能擁有最短的步行路徑，將工程影響降至最低。

侯友宜也說，農曆年假9天，他盼長福橋人行通道在農曆年前開放通行後，也帶動商圈生意，盼民眾來老街採買年貨，年節期間可上新橋走春看風景，體驗寬廣平整的通行空間。

水利局長宋德仁表示，過去蘇拉、蘇迪勒颱風，曾造成長福橋2次溢堤淹水，為改善防洪，透過提升梁底高度及將橋墩減至僅剩1處，配合橋台退縮，完工後，通水斷面將大幅增加約18%，有效提升防洪效能，並將符合三峽河重現期距100年的防洪保護標準，此外，橋梁寬度也由原有的15公尺拓寬至25公尺，提供更寬敞、安全的通行與活動空間，以因應在地居民及假日觀光人潮需求。

宋德仁指出，目前主橋鋼構主體已如期完成，明天開放通行後，施工團隊將持續加速進行橋面鋪面、景觀植栽、光雕照明及安溪堤頂步道等細節施工，全力朝7月全面完工的目標邁進，未來也會以夜間光雕的方式呈現，希望「把人留在三峽」。

多位地方民代今也到場關心改建工程狀況，其中，新北市議員江怡臻表示，長福橋改建動工後，侯友宜便多次視察緊追進度，去年8月承諾市民農曆年前會開放主橋段中間6公尺寬度供行人通行，如今實踐諾言，反映出執政團隊的執行力，更是市府與地方民代對三峽人的承諾實現。

新北市長侯友宜今天視察三峽長福橋改建工程，宣布明早6點率先開放主橋中間6公尺寬人行通道。（記者黃政嘉攝）

民眾今在三峽長福橋上觀賞三峽河沿岸風景。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今帶市府團隊視察三峽長福橋改建工程。（記者黃政嘉攝）

