為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元宵乞龜 全澎最大米包龜4萬8500公斤亮相

    2026/02/12 13:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖今年元宵最大米包龜4萬8500公斤，在湖西龍門觀音宮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖今年元宵最大米包龜4萬8500公斤，在湖西龍門觀音宮。（記者劉禹慶攝）

    元宵乞龜文化是澎湖民間信仰重頭戲，雖然農曆春節還未到，元宵籌備工作已展開，由澎湖縣導遊領隊服務職業工會前理事長孫一中領軍的疊米龜團隊，已巡迴澎湖本島各廟宇展開製作堆疊，今年最大的米包龜，位在湖西鄉龍門觀音宮4萬8500公斤已完工，趕在農曆春節連續假期開放參觀。

    堆疊米龜必須依照斤數、米包大小算出尺寸，再依現場底座調整長度、寬度，龜頭部分則以木架支撐。四方形的米包若要呈現海龜的弧度和比例，只能邊做邊塑形，至少需要1個工作天，若使用6公斤以上的包裝米，至少需要20個人力，實非易事，因相當費工耗時，所以年輕人不願接手，導致人才日益凋零。

    今年澎湖碩果僅存的1組米包龜師傅，由孫一中領軍，接單接不完，特別帶領12位年輕人加入工作行列，傳承意味相當濃厚，由農曆年前開始到各廟推疊，總計製作18隻大米龜，已有多處完工，農曆連續假期走春就能看到。

    澎湖地方諺語：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」；所以大型米包龜在廟宇相當受歡迎，但因米包坑粒不平，需要專業師傅進行疊砌，也造就了米包龜師傅，但是由於推疊米龜的師傅年紀都大，所以孫一中特別招募新血，讓年輕人加入推疊米龜行列。

    孫一中（黃衣者）帶領年輕人團隊，製作米包龜。（記者劉禹慶攝）

    孫一中（黃衣者）帶領年輕人團隊，製作米包龜。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播