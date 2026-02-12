元宵乞龜 全澎最大米包龜4萬8500公斤亮相

澎湖今年元宵最大米包龜4萬8500公斤，在湖西龍門觀音宮。（記者劉禹慶攝）

元宵乞龜文化是澎湖民間信仰重頭戲，雖然農曆春節還未到，元宵籌備工作已展開，由澎湖縣導遊領隊服務職業工會前理事長孫一中領軍的疊米龜團隊，已巡迴澎湖本島各廟宇展開製作堆疊，今年最大的米包龜，位在湖西鄉龍門觀音宮4萬8500公斤已完工，趕在農曆春節連續假期開放參觀。

堆疊米龜必須依照斤數、米包大小算出尺寸，再依現場底座調整長度、寬度，龜頭部分則以木架支撐。四方形的米包若要呈現海龜的弧度和比例，只能邊做邊塑形，至少需要1個工作天，若使用6公斤以上的包裝米，至少需要20個人力，實非易事，因相當費工耗時，所以年輕人不願接手，導致人才日益凋零。

今年澎湖碩果僅存的1組米包龜師傅，由孫一中領軍，接單接不完，特別帶領12位年輕人加入工作行列，傳承意味相當濃厚，由農曆年前開始到各廟推疊，總計製作18隻大米龜，已有多處完工，農曆連續假期走春就能看到。

澎湖地方諺語：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」；所以大型米包龜在廟宇相當受歡迎，但因米包坑粒不平，需要專業師傅進行疊砌，也造就了米包龜師傅，但是由於推疊米龜的師傅年紀都大，所以孫一中特別招募新血，讓年輕人加入推疊米龜行列。

孫一中（黃衣者）帶領年輕人團隊，製作米包龜。（記者劉禹慶攝）

