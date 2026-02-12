為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆研議台62甲增設匝道 紓解信義區交通壅塞

    2026/02/12 13:48 記者盧賢秀／基隆報導
    市府規劃在台2甲線深澳坑附近增設匝道紓解孝東匝道的壅塞。（記者盧賢秀攝）

    基隆市信義區台62甲線東岸聯外道路孝東路匝道尖峰時段都塞車，基隆市政府去年就研議台62甲線東岸聯外道路增設匝道的可行性，近日舉行協商會議，交通處表示，目標將朝新增匝道方向規劃，仍持續辦公開說明會研議可行性研究報告，提報公路局審核。

    信義區五期重劃區、深澳坑路、新豐街附近的大型社區，通勤族都利用台62甲線的孝東路匝道，銜接中山高或二高，尖峰時段經常壅塞。

    交通處指出，孝東路匝道交通瓶頸的主因，包括深澳坑、深溪路乃至於新豐街一帶的車流，在上班尖峰時間都經孝東路匝道連接台62甲線，上下班回堵的情況嚴重。

    交通處研究報告提出2種交通改善方案，其一是在深澳坑一帶增設深澳坑路匝道，紓解深澳坑地區的車流。其二則是在現有的孝東路匝道，增設聯絡道延伸至深澳坑地區。

    國民黨籍議員何淑萍、韓世昱長期關注這個交通改善問題，何淑萍表示，改善不能只在圖紙上，也不能把問題轉嫁到社區裡，她要求市府公開交通分流模擬數據，清楚說明匝道完成後的實際改善幅度。她指出，市府應在匝道與動線規劃中，明確納入「公車優先」或動線優化，利用公共運輸解決壅塞。

    據了解，市府可行性研究提出的兩項改善方案中，地方居民比較偏向新設深澳坑路匝道，不過新增匝道經費約9億元，市府也將舉辦公開說明會，與地方居民深入溝通、說明，並向交通部爭取補助。

