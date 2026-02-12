為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    頭份巷口被放貨櫃！鍾東錦震怒「安全沒有退讓空間」下令強制排除

    2026/02/12 13:42 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市節約街116巷口被放置貨櫃屋。（圖由陳永賢提供）

    頭份市節約街116巷口被放置貨櫃屋。（圖由陳永賢提供）

    苗栗縣頭份市節約街116巷為私設道路，為6戶住家出入道路，卻遭地主放置貨櫃屋影響通行，議員陳永賢獲陳情，於議會提出，認為威脅公共安全，促請縣府協助；縣長鍾東錦當場指示警察局會後請示地檢署進行強制排除，並涉犯依公共危險偵辦。另，對於縣內尚未徵收的計畫道路用地，鍾也允諾視財政編列預算，逐步助地主「解套」。

    陳永賢於今天上午臨時會發言指出，頭份市節約街116巷內6戶住家，長年來仰賴門前的私設道路出入，但這條私設道路當初已獲地主同意供通行，未料，地主後代繼承後，不滿要繳地價稅，與巷內住家協調不成，於巷口放置貨櫃屋。

    陳永賢表示，此爭議，經縣府工商發展處查詢，證實當初地主已同意做為私設道路通行，並行文給後代繼承人明示不得設置障礙物。不料，今天一早，後代繼承人又再找來拖吊車，把原本靠邊放的貨櫃屋，移至巷口中間，讓住戶更不好出入。他認為雙方爭議可尋求訴訟調處，但再度移置貨櫃屋之舉，已威脅到住戶的公共安全。

    鍾東錦聽聞，強調「民眾安全沒有退讓空間」，立即指示警察局會後請示檢察官進行強制排除，並認為拖吊車業者行為有涉犯危害公共危險之虞，也請警方偵辦。鍾並舉自身為例，若照此情形「南庄大南埔都被鍾家封住了」，呼籲該地後代繼承人傳承先祖之善舉。

    另，鍾東錦表示，縣內有不少私人持有，但尚未徵收的計畫道路用地，縣府也將會視財政編列預算，依公告地價為準，優先徵收開價低之土地，以利開通便民。縣府則表示，將研擬相關法規，並視預算財源，預計最快下半年度執行。

    頭份市節約街116巷口被放置貨櫃屋，巷內6戶人家出入受影響。（圖由陳永賢提供）

    頭份市節約街116巷口被放置貨櫃屋，巷內6戶人家出入受影響。（圖由陳永賢提供）

    縣議員陳永賢（右）於議會提出頭份市節約街116巷遭放置貨櫃屋影響通行之事；縣長鍾東錦（左）當場指示警察局會後請示地檢署進行強制排除，並涉犯依公共危險偵辦。（圖取自苗栗縣議會直播）

    縣議員陳永賢（右）於議會提出頭份市節約街116巷遭放置貨櫃屋影響通行之事；縣長鍾東錦（左）當場指示警察局會後請示地檢署進行強制排除，並涉犯依公共危險偵辦。（圖取自苗栗縣議會直播）

