中市驚見YouBike後輪加裝砲管！微笑單車將求償 破壞者留言道歉

有民眾在社群平台上傳在YouBike後輪加裝砲管之影片，對此，台中市政府交通局表示，微笑單車公司昨（11）日第一時間即於平台留言提醒相關行為已涉及違規，並請上傳者下架影片，同時將車輛送回檢修，且經初步檢查，共有2台車輛遭塗鴉及汙損，微笑單車正確認車輛毀損狀況，將依實際損害情形進行求償；破壞者也在平台留言道歉，表示是錯誤行為。

昨天在Threads上，有網友PO上在YouBike後輪加裝砲管的影片，微笑單車公司即於平台留言提醒相關行為已涉及違規，並請上傳者下架影片，同時將車輛送回檢修。

交通局表示，微笑單車公司經初步檢查，共有2台車輛遭塗鴉及汙損，微笑單車正確認車輛毀損狀況，表示將依實際損害情形進行求償；交通局呼籲民眾，YouBike公共自行車與設備屬公共運輸的一部分，需要所有民眾共同愛惜與維護，若民眾有故意破壞或不當使用導致毀損情形，微笑單車公司也將依毀損情狀進行求償等。

破壞者在微笑單車留言後也在平台留言表示，在YouBike上做了不適當的改裝，這是錯誤行為，對因此造成不便及不好的示範，他真心說聲對不起。

