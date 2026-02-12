為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市驚見YouBike後輪加裝砲管！微笑單車將求償 破壞者留言道歉

    2026/02/12 13:38 記者蘇金鳳／台中報導
    有民眾竟在YouBike後輪加裝砲管還PO上網，微笑單車表示，將依實際損害情形進行求償。（記者蘇金鳳攝）

    有民眾竟在YouBike後輪加裝砲管還PO上網，微笑單車表示，將依實際損害情形進行求償。（記者蘇金鳳攝）

    有民眾在社群平台上傳在YouBike後輪加裝砲管之影片，對此，台中市政府交通局表示，微笑單車公司昨（11）日第一時間即於平台留言提醒相關行為已涉及違規，並請上傳者下架影片，同時將車輛送回檢修，且經初步檢查，共有2台車輛遭塗鴉及汙損，微笑單車正確認車輛毀損狀況，將依實際損害情形進行求償；破壞者也在平台留言道歉，表示是錯誤行為。

    昨天在Threads上，有網友PO上在YouBike後輪加裝砲管的影片，微笑單車公司即於平台留言提醒相關行為已涉及違規，並請上傳者下架影片，同時將車輛送回檢修。

    交通局表示，微笑單車公司經初步檢查，共有2台車輛遭塗鴉及汙損，微笑單車正確認車輛毀損狀況，表示將依實際損害情形進行求償；交通局呼籲民眾，YouBike公共自行車與設備屬公共運輸的一部分，需要所有民眾共同愛惜與維護，若民眾有故意破壞或不當使用導致毀損情形，微笑單車公司也將依毀損情狀進行求償等。

    破壞者在微笑單車留言後也在平台留言表示，在YouBike上做了不適當的改裝，這是錯誤行為，對因此造成不便及不好的示範，他真心說聲對不起。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播