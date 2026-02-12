幼教不當對待零容忍 新北115學年度起幼園監視影像保存30天

教育局今（12）日邀集全市幼教集團與團體、家長會、教師會及校長協會，辦理「新北幼教五力共盟守護孩童」宣言簽署活動。（新北市教育局提供）

幼兒園爆發不當對待指控時，部分案件苦於監視錄影畫面過期無法存取，教保員與親子雙方權益難以保障，新北市教育局長張明文表示，教育局今（12）日邀集全市幼教集團與團體、家長會、教師會及校長協會，辦理「新北幼教五力共盟守護孩童」宣言簽署活動，宣示對不當對待事件零容忍，並同步宣布推動數位化內部預警機制及監視系統補助政策，自115學年度起將幼兒園影像保存期限由現行14天延長至30天。

張明文說，幼教最基本任務就是守護孩子安全成長，家長把孩子交付幼教現場，是一份高度信任，面對幼教現場日益複雜的照顧與管理挑戰，市府盼藉凝聚幼教現場、親師與行政端的共識，建立清楚、可依循的守護機制，讓親師生都安心。

張明文指出，幼教的制度配套上，針對園所經營與照護風險，教育局推動智慧化預警機制，透過數據分析提示風險徵兆，協助幼兒園及早覺察、即時調整；在安全措施方面，預計今年4月公布監視系統改善補助計畫，鼓勵園所裝設或更新設備，並延長影像保存期限至30天，讓關鍵時刻事實得以完整釐清、親師更得以互信。

教育局表示，全市20個幼教集團與團體、家長、教師及校長在教育局帶領下，共同宣示落實機構自律與正向管教的社會責任，其中包括「守護成長」，即推動正向管教與情緒教育，拒絕任何形式暴力，用尊重引導孩子探索世界；「守護信任」，即建立良好的親師溝通機制，作為親師互信的後盾，共築安全防護網；「守護專業」，即持續投入增能培訓，聘用合格教保人員、維持合宜師生比，確保守護者具備專業與熱忱。

