    首頁 > 生活

    今天送神了嗎？公寓大樓照樣送灶神 新時代煮婦來示範

    2026/02/11 22:22 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港奉天宮在送神日完成清屯。（取自鹿港奉天宮臉書）

    鹿港奉天宮在送神日完成清屯。（取自鹿港奉天宮臉書）

    農曆12月24日是傳統俗稱「送神日」，宮廟全都動起來，進行辭歲清屯，而彰化縣鹿秀社區大學鹿港溪巡守隊長黃幸梓搬到公寓大樓，遵照消防與大樓新規定，採用簡單拜原則，完成「煮婦送灶神，男丁清屯」，讓她的「五十肩」、「六十腰」、「七十腿」從此得到解救。

    黃幸梓表示，鹿港鎮有悠久歷史，拜拜日常也成為嫁為人婦必修的課題，以前住在老家，光是送神就要忙東忙西，如今搬進新家公寓大樓，光是單樓層的空間移動，不必端菜上上下下，就幸福太多了。

    不過，許多人都好奇她如何在公寓大樓完成送神？她表示，就是拿個金紙與糖果，再點個線香，擺在瓦斯爐平台完成送灶神，再請男丁來清屯，完成神明桌清掃。讓傳統習俗的精神保留，像是拜拜準備糖果，可以讓神明回天庭說好話，其他都可以予以簡化。

    黃幸梓說，只要有子孫們有誠心，傳統送神也可以在大樓公寓簡化流程。相信無論是公媽還是護家神，看到一家大小努力上班、認真煮飯，晚上還能平安地一起看電視、打電腦、滑手機，這就是神明、祖先與人間最平凡也是最好的願望。

    今天是送神日，黃幸梓住在公寓大樓，由男丁進行清屯。（黃幸梓提供）

    今天是送神日，黃幸梓住在公寓大樓，由男丁進行清屯。（黃幸梓提供）

    在公寓大樓照樣能完成送灶神。（黃幸梓提供）

    在公寓大樓照樣能完成送灶神。（黃幸梓提供）

