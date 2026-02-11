為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3月鹽水蜂炮碰上嘉義燈會 台南迎戰觀光熱潮

    2026/02/11 22:21 記者洪瑞琴／台南報導
    台南鹽水蜂炮將於3月2日至3月3日登場。（台南市民政局提供）

    台南鹽水蜂炮將於3月2日至3月3日登場。（台南市民政局提供）

    3月的南台灣，就是這麼熱鬧！台南年度重頭戲鹽水蜂炮即將於3月2日至3月3日登場，市長黃偉哲表示，蜂炮不只是百年文化傳承，也是國際矚目的觀光盛事。今年剛好與嘉義台灣燈會（3月3日至15日）重疊，火花與光影同步炸翻全台，互相拉抬氣勢，預計將吸引大批遊客湧入。

    黃偉哲表示，鹽水蜂炮除了要規劃好相關的活動迎接遊客，安全及交通方面也要到位，市府務必要完成各項整備。

    鹽水蜂炮由鹽水武廟籌劃，由主辦宮廟負責炮城設置與施放申請，並事前向消防單位完成申報與安全審查。民政局指出，蜂炮活動屬於高密度、高風險，民眾務必做好安全防護：全罩安全帽、護目鏡、口罩、厚棉衣都要穿戴齊全，並與炮城保持安全距離。施放後的清理工作也很重要，降低受傷風險，大家一起安全同樂。

    民政局表示，活動期間，鹽水市區及重要道路將實施分階段管制，車輛改道、行人徒步區、停車與接駁指引都已安排妥當。警方將依人潮與車流機動調整管制範圍，確保主幹道順暢，也兼顧居民通行。

    民政局長姜淋煌表示，今年活動相關的行政協調、路線盤點及安全整備作業均已提前完成，且召開多場協調會議與地方溝通，並預定在2月26日對外宣傳。活動期間亦將開設前進指揮所，由警消、衛生、環保、交通及區公所等單位進駐，強化即時通報與現場處置量能，重要據點則配置醫護與救護資源，以利突發狀況即時應變，確保活動順利。

    民眾參加鹽水蜂炮要注意安全防護。（台南市民政局提供）

    民眾參加鹽水蜂炮要注意安全防護。（台南市民政局提供）

    鹽水蜂炮交通管制示意圖。（台南市民政局提供）

    鹽水蜂炮交通管制示意圖。（台南市民政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播