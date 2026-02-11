3月鹽水蜂炮碰上嘉義燈會 台南迎戰觀光熱潮

台南鹽水蜂炮將於3月2日至3月3日登場。（台南市民政局提供）

3月的南台灣，就是這麼熱鬧！台南年度重頭戲鹽水蜂炮即將於3月2日至3月3日登場，市長黃偉哲表示，蜂炮不只是百年文化傳承，也是國際矚目的觀光盛事。今年剛好與嘉義台灣燈會（3月3日至15日）重疊，火花與光影同步炸翻全台，互相拉抬氣勢，預計將吸引大批遊客湧入。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮除了要規劃好相關的活動迎接遊客，安全及交通方面也要到位，市府務必要完成各項整備。

鹽水蜂炮由鹽水武廟籌劃，由主辦宮廟負責炮城設置與施放申請，並事前向消防單位完成申報與安全審查。民政局指出，蜂炮活動屬於高密度、高風險，民眾務必做好安全防護：全罩安全帽、護目鏡、口罩、厚棉衣都要穿戴齊全，並與炮城保持安全距離。施放後的清理工作也很重要，降低受傷風險，大家一起安全同樂。

民政局表示，活動期間，鹽水市區及重要道路將實施分階段管制，車輛改道、行人徒步區、停車與接駁指引都已安排妥當。警方將依人潮與車流機動調整管制範圍，確保主幹道順暢，也兼顧居民通行。

民政局長姜淋煌表示，今年活動相關的行政協調、路線盤點及安全整備作業均已提前完成，且召開多場協調會議與地方溝通，並預定在2月26日對外宣傳。活動期間亦將開設前進指揮所，由警消、衛生、環保、交通及區公所等單位進駐，強化即時通報與現場處置量能，重要據點則配置醫護與救護資源，以利突發狀況即時應變，確保活動順利。

民眾參加鹽水蜂炮要注意安全防護。（台南市民政局提供）

鹽水蜂炮交通管制示意圖。（台南市民政局提供）

