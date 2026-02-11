為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園三和國小80年校慶 親師生體驗客庄農事好彩頭

    2026/02/11 22:58 記者李容萍／桃園報導
    三和國小傑出校友稻米達人朱武斌無償提供蘿蔔園，大夥分組接力拔蘿蔔。（三和國小提供）

    桃園市龍潭區三和國小喜迎今年創校80週年，今（11）日舉辦校慶系列首場活動「好彩頭・拔蘿蔔」，校慶籌備委員會結合文教基金會、家長會等團體，安排親師生、校友與社區居民齊聚校園、農園，以最貼近土地的方式，為校慶揭開序幕，展現小小客庄學校深厚的教育底蘊與社區凝聚力。

    三和國小傑出校友、在地「稻米達人」朱武斌爺爺今日無償提供蘿蔔園，讓大家體驗下田拔蘿蔔的樂趣，還以「慶祝校慶拔蘿蔔，青江白、山東白。拔得好采頭，回家作年菜」樸實智慧的客家諺語祝福校慶，讓學生體會客庄文化的內涵。三和里長、校慶籌備委員會主委謝金棋感謝社區長年支持學校發展，肯定三和國小以課程融入地方、以教育連結社區的用心。

    包括桃園市議員張肇良等人都到場為師生與社區加油打氣，大家捲起袖子走進二期稻作收成後的田裡，兩家、三家一組接力拔蘿蔔，互相合作分享成果，處處可見溫馨笑容。學生們在泥土與汗水中學習合作、感恩與分享，也深刻體驗農作得來不易的價值，讓學習走出教室，落實於真實生活之中。

    活動壓軸「蘿蔔秤重」由學校客語薪傳教師江菊桃以單株2.6台斤拔得頭籌，象徵「好彩頭」與豐收喜悅。她表示透過這樣的體驗活動，彷彿回到早年客庄農忙時節，深刻感受到文化傳承與教育延續的重要意義。

    學生們分享，大家互相幫忙拔蘿蔔、分享農作收穫，感覺非常溫暖；還有人生第一次拔蘿蔔的珍貴體驗，要將這份「好彩頭」帶回家和阿公、阿婆一起煮蘿蔔湯。

    另外，此活動也結合「拔蘿蔔．逛市集」社區行動，串聯學區12家在地特色店家，鼓勵參與者走入社區、認識地方產業，展現三和國小以學校為核心，促進社區共榮的實踐力。

    活動壓軸「蘿蔔秤重」。（三和國小提供）

