桃園「馬載祿厚・客庄同樂」 走春、集福、學客語一次滿足！

限量「元氣搖搖馬福袋」。（記者李容萍攝）

桃園市政府客家事務局為讓市民感受獨特的客庄年味，將於2月21日（初五）及22日（初六）下午1時至5時在桃園市客家文化館舉辦「馬載祿厚・客庄同樂」新春系列活動，活動打破傳統形式，將客家文化深度植入親子走春體驗，透過多元舞台、互動闖關與文化實踐，展現桃園客家文化的當代活力。

客家局長范姜泰基表示，今年新春活動表演邀請桃園客家歌唱比賽的得獎歌手，展現客家音樂的演進與魅力，現場安排街頭藝人與民眾近距離互動，營造充滿節慶律動的感官饗宴，適合親子闔家參與。

客家局為深化民眾對客家文化的認識，更規劃豐富的闖關活動，將客語學習融入趣味任務，民眾完成指定關卡可兌換桃園「元氣搖搖馬福袋」以外，現場更安排「新春好運大摸彩」，歡迎市民朋友走春集福拿豐富大獎，為新的一年增添「祿厚」好兆頭。

范姜泰基說，活動現場還能領取限量書法家親筆揮毫墨寶以及熱鬧新春市集，讓民眾在年節期間不僅能欣賞表演，更能在墨香與熱鬧氣氛中，親身體驗最道地的客庄年味，期盼新的一年幸福滿載、好運連連；凡是19日（初三）至22日（初六）期間至桃園市客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、1895乙未保台紀念公園、北區客家會館、永安海螺文化體驗園區和台灣客家茶文化館等7大館舍走春，完成任務即可領取限量「元氣搖搖馬福袋」。

桃園市客家文化館迎馬年新春，佈置喜氣洋洋。（記者李容萍攝）

