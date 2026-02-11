歸仁區公所結合社會資源 總鋪師與企業家聯手送愛

歸仁區公所結合在地知名的總舖師與企業家，發放愛心年菜、紅包給弱勢，寒冬送暖。（記者吳俊鋒攝）

歲末之際，民眾準備熱鬧迎新，有些經濟弱勢的孩子們，恐無福享受圍爐宴，台南歸仁區公所結合在地的知名總鋪師、熱心企業家，今天寒冬送暖，邀請40戶兒童及少年生活扶助家庭到場，發放年菜、紅包，以滿桌的美味佳餚與滿溢的關懷祝福，陪伴他們歡度春節。

今天發放的愛心年菜，由歸仁名廚施宗泰自掏腰包，全數捐助，他也親手掌杓，端出7道象徵團圓的應景料理，包含「騰馬迎春燉雞湯」、「招財進寶魚翅羹」、「吉祥如意雞米糕」、「金玉滿堂五彩魚」、「吉星高照大封肉」、「鴻運當頭大白蝦」與「富貴團圓八寶丸」等，香氣四溢，以辦桌料理傳遞濃郁的人情味。

歸仁公所的年菜發放活動已邁入第4屆，施宗泰以專業回饋鄉里，讓弱勢家庭享用到豐盛的圍爐佳餚，而在地的東憲工程董事長鄭憲堂與善化工業董事長張鈴宏也共襄盛舉，加碼提供紅包各40份，希望孩子能開心過春節，鼓勵他們奮發向上。

歸仁區行善團成員之一的建瑋玩具工業董事長黃順記也當場捐助30萬元，為弱勢孩子提供實質的關懷與幫助，在寒冬中，以社會溫情陪伴他們迎新，歡喜過年，公所還貼心準備春聯，致贈給參與戶，象徵好運到家，平安健康、萬事如意。

歸仁區長朱雅宏感謝在地總舖師與企業家支持行善團的活動，讓社會愛心能量持續累積，透過公私協力，不僅提供物資上的幫助，更重要的是讓弱勢家庭感受到被關懷、被重視。

市長黃偉哲提到，「優先照顧弱勢」一直是重要的施政理念，總鋪師與企業家聯手做公益，傳遞溫暖，正是社會最珍貴的力量，將持續結合民間資源，深化在地關懷服務，讓善意不只在春節發光，而是全年不間斷，攜手打造有溫度且更幸福的家園。

