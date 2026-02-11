水湳轉運中心同步推動南側二期基地開發 本體ROT南側二期基地BOT

水湳轉運中心與南側二期基地。（市府提供）

台中市水湳轉運中心工程預計上半年峻工啟用，為進一步強化轉運機能與周邊發展，交通局同步推動南側二期基地開發，其中心本體將以ROT方式營運，南側二期基地則採BOT模式辦理，先期規劃已完成審議通過，後續將正式公告招商，朝結合商業設施的轉運核心發展。

交通局長葉昭甫指出，台中市有「四大轉運中心」，其中，水湳轉運中心位於水湳經貿園區東北隅，緊鄰國道1號及台74線快速道路，區位條件優越，具備匯聚人流與車流的交通樞紐潛力，未來將成為中部地區重要的轉運據點。

水湳轉運中心自2022年9月15日開工，預計上半年峻工啟用，另毗鄰轉運中心的台中國際會展中心已啟動營運，首展即吸引超過5000人次參觀，顯示水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，未來轉運中心完工後，將可有效串聯周邊公共建設，帶動整體人流與商業發展動能。

水湳轉運中心南側二期基地位於西屯區經貿段1地號，基地面積約3.35公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，採BOT方式辦理，開發契約許可期間為50年；建蔽率為80%、容積率為500%（一期與二期合計）。開發內容可規劃辦公空間、購物中心、旅館及婚宴會館等多元商業機能，並可作為轉運中心的重要輔助設施，提升整體服務品質與營運效益。

交通局表示，南側二期基地招商先期規劃書已於去年12月9日完成審議通過，目前正進行招商文件審查作業，後續將對外辦理招商說明會，廣邀國內大型企業參與。市府期盼透過引進民間投資，完善交通與商業整合機能，帶動水湳經貿園區及周邊區域發展，為台中注入嶄新的城市成長動能。

