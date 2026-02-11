壽山動物園春節12歲以下兒童免費入園 推AI互動新體驗

壽山動物園遊客，近距離觀看水豚。（市府提供）

迎接馬年農曆春節，壽山動物園今（11日）宣布年假期間（2/14至2/22、除夕休園），全國12歲以下兒童免費入園；大年初一至初五，每天都有兒童劇團與街頭藝人於園區輪番演出；園區同時增添「智慧動物園」新體驗，也攜手內門「野森動物學校」推出雙園區數位串聯活動。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園今年春節推出全國12歲以下兒童享免費入園優惠，大年初一至初五，於親水廣場安排兒童劇團，演出馬年特製親子互動劇《一馬當先》，讓孩童在觀賞表演時也能學習動物知識；園區各處同時規劃街頭藝人定點演出。

請繼續往下閱讀...

壽山動物園同時增添「智慧動物園」新體驗，攜手工研院於園區大門口空橋處設置「AI智慧客服」，提供中、英、日的園區導覽與旅遊諮詢服務。除於黑熊廊道建置「AI智慧環境導覽系統」，協助遊客掌握明星黑熊「波比」行蹤，更於犀牛廊道設置「犀牛魔鏡」體驗設備，結合互動式動物影像追蹤、AI影像技術導覽系統，只要說出「咒語」即可追蹤犀牛即時畫面。

園方並與亞旭電腦合作，在園區導入深度沉浸式的AI應用，推出「保育行者」、「草鴞巡守者」及「生態密碼-保育守衛戰」等互動遊戲，由虛擬保育員以互動方式介紹侏儒河馬、孟加拉虎、美洲野牛、迷你馬、單峰駱駝等動物小知識。

動物園並與「野森動物學校」合作，推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗雙園區串聯活動，透過活動專屬官方Line互動遊戲，引導親子認識動物與自然生態，完成指定任務亦能參加抽獎，獲得電視、掌上型遊戲機等獎品。

園方提醒，建議多利用大眾運輸工具，或將車輛停放於鹽埕埔捷運站周邊，再轉乘56號公車。2月14至22日（除夕休園）也可於鼓山二路西側停車場，轉搭付費接駁車。

小朋友在犀牛廊道體驗「犀牛魔鏡」。（壽山動物園提供）

外國遊客於黑熊廊道體驗「AI智慧環境導覽系統」。（壽山動物園提供）

過年期間壽山動物園安排馬年特製親子互動劇。（快樂鳥故事劇場提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法