為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節各處國道管制措施時段一次看！ 匝道封閉、高乘載通通有

    2026/02/11 11:32 記者吳亮儀／台北報導
    春節連續假期國道交通疏導措施。（圖由高公局提供）

    春節連續假期國道交通疏導措施。（圖由高公局提供）

    春節連續假期即將到來，交通部高速公路局今天（11日）提醒，預估將有大量返鄉及出遊車潮湧入高速公路，高速公路局也整理各國道管制措施提醒用路人。

    高公局提醒，春節連假將以過年返鄉及旅遊為主，為維持高速公路合理行車服務水準，研擬應變計畫及規劃交通疏導措施，包括匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、增加開放路肩及相關收費措施，請民眾多加留管制時段意並配合。

    另外，高公局提醒，依過往經驗，高速公路常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致。由於高速公路行車速度快，一旦車輛於行駛中發生故障，不僅影響交通順暢，更可能引發追撞事故，造成嚴重傷亡。

    高公局呼籲，用路人平時即應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水），以及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常；同時留意儀表板警示燈是否亮起，並注意引擎運轉是否出現異音（可能為機件或皮帶異常），以確保行車安全。

    至於行車途中如發現車輛過熱、冒煙、異味、異音、異常抖動或儀表板警示燈亮起等異常徵兆，應立即握穩方向盤、開啟方向燈，並放開油門使車輛逐漸滑行至路肩停靠。

    停車後開啟危險警告燈，確認安全無虞後，於車輛後方50至100公尺處擺放車輛（三角）故障標誌，並請所有人員下車，面對來車方向前往護欄外或其他安全處所等待救援，同時儘速利用1968 App一鍵報案功能或撥打1968 專線請求協助。

    車輛保養及檢查。（圖由高公局提供）

    車輛保養及檢查。（圖由高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播