新北FRC授旗225師生出賽美國 晉級休士頓總決賽市府將頒40萬獎金

「新北市高級中等學校 FIRST Robotics Competition（FRC）機器人世界區賽授旗儀式」今（10）日由新北市教育局長張明文授旗，為即將代表台灣出征國際賽事的師生團隊加油打氣。張明文説，這屆賽事有225位新北市學校的師生組隊出賽，將在3月前往美國長島、夏威夷、亞利桑那州及土耳其參加世界區賽，爭取晉級美國休士頓世界總決賽；晉級美國休士頓世界總決賽的隊伍，市府將加碼補助40萬元獎勵金。

教育局補充，今年共有安康高中、中和高中、崇光高中、恆毅高中、格致高中、南山高中、樹林高中、三民高中、錦和高中、石碇高中、新莊高中及裕德高中等12校225位師生組隊出征；FRC為全球指標性高中機器人競賽之一，新北市自109學年度起推動FRC扎根計畫，以制度化方式投入師資培力、模擬賽事、設備升級及海外參賽補助，協助學生在工程設計、程式應用與團隊協作中累積國際競爭力。

張明文表示，這屆賽季主題為「REBUILT」，競賽任務聚焦工程整合與現場應變能力，出賽學子透過反覆測試與系統改善，深化AI模型訓練與策略判讀經驗，結合理論與實作參賽。

擔任授旗代表的石碇高中學生蕭若涵說，期待與各國隊伍交流，盼團隊在賽事中沉著應變，將平時累積的技術實力完整發揮。

