為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北FRC授旗225師生出賽美國 晉級休士頓總決賽市府將頒40萬獎金

    2026/02/10 16:28 記者黃子暘／新北報導
    「新北市高級中等學校 FIRST Robotics Competition（FRC）機器人世界區賽授旗儀式」今（10）日由新北市教育局長張明文授旗。（新北市教育局提供）

    「新北市高級中等學校 FIRST Robotics Competition（FRC）機器人世界區賽授旗儀式」今（10）日由新北市教育局長張明文授旗。（新北市教育局提供）

    「新北市高級中等學校 FIRST Robotics Competition（FRC）機器人世界區賽授旗儀式」今（10）日由新北市教育局長張明文授旗，為即將代表台灣出征國際賽事的師生團隊加油打氣。張明文説，這屆賽事有225位新北市學校的師生組隊出賽，將在3月前往美國長島、夏威夷、亞利桑那州及土耳其參加世界區賽，爭取晉級美國休士頓世界總決賽；晉級美國休士頓世界總決賽的隊伍，市府將加碼補助40萬元獎勵金。

    教育局補充，今年共有安康高中、中和高中、崇光高中、恆毅高中、格致高中、南山高中、樹林高中、三民高中、錦和高中、石碇高中、新莊高中及裕德高中等12校225位師生組隊出征；FRC為全球指標性高中機器人競賽之一，新北市自109學年度起推動FRC扎根計畫，以制度化方式投入師資培力、模擬賽事、設備升級及海外參賽補助，協助學生在工程設計、程式應用與團隊協作中累積國際競爭力。

    張明文表示，這屆賽季主題為「REBUILT」，競賽任務聚焦工程整合與現場應變能力，出賽學子透過反覆測試與系統改善，深化AI模型訓練與策略判讀經驗，結合理論與實作參賽。

    擔任授旗代表的石碇高中學生蕭若涵說，期待與各國隊伍交流，盼團隊在賽事中沉著應變，將平時累積的技術實力完整發揮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播