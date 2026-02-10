為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    過年到圖書館走春 南市圖新總館推新春限定活動

    2026/02/10 16:40 記者劉婉君／台南報導
    南市圖永康新總館春節期間推出一系列新春限定活動。（南市圖提供）

    南市圖永康新總館春節期間推出一系列新春限定活動。（南市圖提供）

    春節將到，台南市立圖書館新總館推出一系列新春限定的閱讀活動，邀請民眾到圖書館走春，借書、體驗「舀糖果」，為新的一年「加糖、加分、加好運」。

    南市圖鼓勵民眾以滿滿書香展開新的一年，即日起至27日止，全市個人借閱證借閱上限由原本的30冊，加倍提升至60冊，「閱讀wow寶」每日集點上限，也同步提高至60點。農曆新年前夕，今（10日）起於永康新總館借閱5冊圖書，即可獲得「南市圖限定馬年喜氣春聯斗方」1張，數量有限，送完為止。

    春節連假期間，永康新總館將於20日（大年初四）開館，當天至22日（大年初六）推出「馬上開卷・閱讀加糖」活動，只要借閱5冊圖書，即可現場體驗以勺子「舀糖果」。同時結合「世界母語日」規劃一系列親子共讀與體驗活動，包含馬年賀歲表演、手作零錢包、傳統竹編織及美食製作課程，讓市民在年節歡樂氣氛中，親近母語、感受多元文化之美。

    南市圖館長楊馥菱表示，新總館於大年初四至初五的開館時間為上午9時至下午5時，大年初六恢復一般週日的正常開館時間，希望透過結合閱讀、文化體驗與節慶的活動，讓民眾於新春期間走入圖書館借書、走春、呷甜甜，用閱讀迎接甜蜜又充實的新年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播