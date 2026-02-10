過年到圖書館走春 南市圖新總館推新春限定活動

南市圖永康新總館春節期間推出一系列新春限定活動。（南市圖提供）

春節將到，台南市立圖書館新總館推出一系列新春限定的閱讀活動，邀請民眾到圖書館走春，借書、體驗「舀糖果」，為新的一年「加糖、加分、加好運」。

南市圖鼓勵民眾以滿滿書香展開新的一年，即日起至27日止，全市個人借閱證借閱上限由原本的30冊，加倍提升至60冊，「閱讀wow寶」每日集點上限，也同步提高至60點。農曆新年前夕，今（10日）起於永康新總館借閱5冊圖書，即可獲得「南市圖限定馬年喜氣春聯斗方」1張，數量有限，送完為止。

春節連假期間，永康新總館將於20日（大年初四）開館，當天至22日（大年初六）推出「馬上開卷・閱讀加糖」活動，只要借閱5冊圖書，即可現場體驗以勺子「舀糖果」。同時結合「世界母語日」規劃一系列親子共讀與體驗活動，包含馬年賀歲表演、手作零錢包、傳統竹編織及美食製作課程，讓市民在年節歡樂氣氛中，親近母語、感受多元文化之美。

南市圖館長楊馥菱表示，新總館於大年初四至初五的開館時間為上午9時至下午5時，大年初六恢復一般週日的正常開館時間，希望透過結合閱讀、文化體驗與節慶的活動，讓民眾於新春期間走入圖書館借書、走春、呷甜甜，用閱讀迎接甜蜜又充實的新年。

