燈會「鹹魚」醜到吸睛？縣府：非主燈 尊重不同感受、盼多元認識花蓮

花蓮太平洋燈會其中的展出花燈作品「花現15288」，許多民眾形容「像鹹魚」，不少遊客衝著這盞燈到現場拍照打卡，也遭質疑斥資近2千萬元是否符合效益，花蓮縣政府回應，尊重並理解各界不同的觀看角度與審美感受，此作品不是主燈，希望透過燈會，引導民眾以更多元視角重新認識花蓮。

縣府觀光處指出，太平洋燈會主燈名為「花好」，寓意「花蓮正好、好事回歸」，象徵祝福與希望，造型跳脫傳統生肖設計，改以花蓮疊石、北回歸線為主要意象，並結合概念風車，順應自然風向轉動，呈現與土地共生的精神。至於受到討論的「花現15288」，則屬燈區作品之一，並非主燈。

縣府觀光處長余明勲說，理解民眾對公共活動的期待與監督，也尊重不同審美觀點；藝術本身具有多重詮釋可能，每位藝術家皆以自身生命經驗與視角回應花蓮這塊土地，無論是風、山、海，或北緯23.5度，皆是重要創作靈感來源。

針對討論度最高的作品「花現15288」，余明勲說明，藝術家賦予其個人紀念與時間意象，部分數字可轉化為日出時刻，象徵太平洋日出、光從土地與海洋中誕生的概念；若能從創作初衷理解，或許會有不同感受。縣府尊重藝術家，也尊重民眾自由評論，邀請各界親自走入燈會現場，從空間、光線與土地脈絡中，實際感受作品欲傳達的意義。

雖適逢馬年，縣府並未選擇以具象馬燈作為唯一視覺，而是透過主視覺融入馬的精神象徵，如金黃色馬匹代表豐收與希望，並結合清水斷崖、稻田與族群共融等元素，展現花蓮多元文化與地景特色。

余明勲說，1980萬元預算涵蓋整體策展、製作、施工、維運與科技互動等內容，並非集中於單一裝置或特定作品，部分討論簡化了策展結構，易造成誤解。

無黨籍縣議員魏嘉賢今天則說，觀光不該只是「交差了事」，他走訪燈會現場，蹲下來細看，心情其實是沉重的，外露的束帶、未經修飾的粗糙木料、隨意披掛的布幔，說實話，這完全跟「藝術」扯不上邊。在花蓮觀光最需要強心針的低迷時刻，花蓮端出來的「大菜」，不該是這樣的品質。

魏嘉賢說，這反映了一個核心問題，花蓮不缺經費，缺的是一份對細節的「用心」。花蓮擁有得天獨厚的山海背景，但若執行層面持續陷入「有做就好」的工程思維，再多的活動也無法轉化為真正的觀光效益。遊客的眼睛是雪亮的，唯有把活動辦得「精緻」，讓大家看到我們的誠意，才能在競爭激烈的國旅市場中，真正留住人心。

不過也有縣議員幫縣府說話，縣議員笛布斯顗賚在臉書上說，台灣燈會那麼多，花蓮的這座燈雖然不是馬，卻是全國討論度最高的一盞燈，美不美、醜不醜，其實很主觀，但換個角度想，也許一眼看不出整場燈會有沒有1980萬的價值？可是它造成的全國話題熱度，早就遠遠超過1980萬的宣傳效益。

根據「花現15288」作品說明，設計靈感取材自花蓮最壯闊景象「日出」與「洄瀾」，球體象徵「日出」，同心圓描繪洄瀾色澤，底座象徵花蓮同心匯聚。魚躍於海 馬奔於山」當花蓮山海、土地與人心，所有溫柔的力量聚在一起。在日出之地，魚從繁花同心中躍出洄瀾，如引路者迎向造訪的人們躍進奔騰馬年。

花蓮太平洋燈會展出花燈作品「花現15288」，許多民眾形容「像鹹魚」，不少遊客衝著這盞燈到現場拍照打卡。（記者王錦義攝）

花蓮太平洋燈會遭民眾批評太過簡陋、粗糙。（記者王錦義攝）

花蓮太平洋燈會主燈。（記者王錦義攝）

花蓮太平洋燈會即日起在花蓮市日出大道展出。（記者王錦義攝）

