不用玫瑰也很浪漫！空山祭情人節把愛藏進山林裡

情侶手比愛心合影、完成指定分享，可換馬年限定春聯「卡馬北鼻」。（南市文化局提供）

2026龍崎光節：空山祭《山林呼喚》推出情人節限定企劃「愛情呼喚」，邀請民眾走進虎形山公園，用光影與夜色感受陪伴與心意，讓情人節不只是拍照打卡，而是一段被好好記住的夜晚。

情人節當日，現場設置愛心氣球與互動拍照點，民眾可與「愛醬氣球」合影，上傳至 Instagram 限動並標記官方帳號，即可兌換「愛情貼貼」粉嫩貼紙；還有「山林賀歲．愛情聯聯看」，情侶手比愛心合影、完成指定分享，即可換馬年限定春聯「卡馬北鼻」，增添節日氣氛。

現場也推出情人節限定商品回饋，只要購買「情人商品套組」或「前世情侶裝套組」，即可獲得「愛情破冰．棒」一支，以「一人一半、感情不散」傳遞祝福，所有兌換品項限量提供，換完為止。

當週夜間演出也同步登場。2月13日「青春共鳴場」匯集在地獨立音樂人與校園創作社團，從民謠、流行到搖滾與器樂演出，帶來活力聲景；2月14日情人節夜晚，獨立樂團檸檬草與德籍音樂家 Axel 帶來「溫柔私語時」，以輕柔民謠和低調電子聲響陪伴觀眾度過溫暖夜晚。

此外，2月7日晚間舉辦花藝工作坊「生之森・Floral Dialogue｜森靈漫舞」，由「草日制花」設計師 Eddy 帶領參與者，以花草與自然素材完成專屬花藝作品，讓節奏慢下來，感受生活呼吸。

文化局表示，空山祭希望透過情人節限定活動，讓展覽成為交流情感的場域。無論情侶、朋友或單獨前來，都能在光影、音樂與山林陪伴下，留下屬於自己的節日片刻，讓愛情與祝福在空山靜靜被聽見。

情人節當日，民眾將指定照片上傳至IG限動並TAG空山祭官方帳號，可兌換情人節限定「愛情貼貼」粉嫩貼紙。（南市文化局提供）

2026龍崎光節：空山祭《山林呼喚》，邀請民眾走進虎形山公園優美林境。（記者洪瑞琴攝）

