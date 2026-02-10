宜蘭鐵路高架化57億地方配合款傳生變 林茂盛：懇請中央依協商結論執行

「宜蘭鐵路高架化」57億配合款傳生變，宜蘭縣代理縣長林茂盛懇請中央依協商結論執行。（行政院提供）

「宜蘭鐵路高架化」57.55億元地方配合款傳生變，關鍵32.86億元免除地方負擔用地及基地取得費用部分，行政院恐無法兌現，等同回到縣府財政無力負擔的105.58億元。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天表示，懇請院長卓榮泰依去年協商結論執行。

林茂盛說，鐵路高架是宜蘭人多年盼望，好不容易已報到行政院，並在去年12月9日經政委陳金德以行政院名義出面協調，並達成共識，縣府也向縣議會報告，會全力推動鐵路高架。

針對卓揆提及經費分擔機制「須兼顧全國一致性標準！」林茂盛說，鐵路建設應視各地的先天地理環境而「因地制宜」，既然行政院去年底已召開協調會，還是懇請院長卓榮泰，依當時會議結論進行鐵路高架推動，縣府將配合編列相關預算，希望能夠順利在2035年完工通車。

林茂盛說，協商結論有提到是比照嘉義市鐵路高架，包括所需用地費，還有機廠相關費用，因屬台鐵後續會使用的地方，這部分都由中央負擔；另外有關非自償部分，也回歸中央負擔86％、地方14％，因此是57.55億元，自償15.17億元由縣府逐年償還，非自償加自償加總為72.72億元，是當天開會的一個共識。

宜蘭縣議會議長張勝德也說，中央對地方事務應採負責任態度，相信行政院會考量宜蘭財政問題，並希望能照之前提出的50多億元，做為地方自籌款部分。

交通部鐵道局回應，目前計畫已報行政院等待核定，配合最後審查結果。

