    首頁 > 生活

    各界物資挹注 讓澎湖西嶼低收家庭過好年

    2026/02/10 11:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    穩發集團捐贈物資，造福西嶼低收入戶。（圖由西嶼鄉公所提供）

    穩發集團捐贈物資，造福西嶼低收入戶。（圖由西嶼鄉公所提供）

    歲末寒冬，暖流湧現！昔稱漁翁島的西嶼鄉，與澎湖本島以跨海大橋相連，自古就以漁業聞名，近年來在遠洋、養殖及漁產加工業蓬勃發展，經濟一片欣欣向榮，但發展之餘不忘世間還有甘苦人，因此在農曆年節前夕各界捐贈物資，紛紛湧入西嶼鄉公所，造福低收入戶，也能過個好年。

    在遠洋漁業開疆闢土的穩發集團，是澎湖旅外知名人士謝龍隱家族所有，近年來擔任故鄉西嶼竹灣大義宮主委，積極回饋鄉里，為關懷弱勢民眾，委由大義宮副主委許嘉峻（許國文）代表穩發集團，於農曆春節前致贈西嶼鄉低收入戶及中低收入戶秋刀魚禮盒，共計84份。

    另外，西嶼大池民眾顏自見、薛含笑及顏勝豪，為關懷西嶼鄉弱勢族群，特別準備海鮮水產禮盒（內含花枝丸、蝦米、魚鬆）共計100份，於農曆春節前致贈西嶼鄉低收入戶及中低收入戶，傳遞滿滿心意與祝福，也讓低收族群年節圍爐團圓菜色更為澎湃豐富。

    人不親土親！有了這些善心人士回饋家鄉，讓大家都能過好年，西嶼鄉長李添進與秘書劉貴雀、代表會主席蔡建習，感謝穩發集團、顏自見、薛含笑及顏勝豪等人，每年歲末都藉由實際行動送上關懷與祝福，讓低收族群在寒冬中也能感受到社會的溫暖，溫馨迎接新春佳節。

    大池民眾捐贈海鮮禮盒，西嶼鄉公所分發給低收族群。（圖由西嶼鄉公所提供）

    大池民眾捐贈海鮮禮盒，西嶼鄉公所分發給低收族群。（圖由西嶼鄉公所提供）

