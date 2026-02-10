無懼美航艦壓境！伊朗外長語出驚人：拒絕大國就是我們的「核彈」

為了因應伊朗局勢升高及當局鎮壓抗議活動，美國已派遣「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）打擊群前往中東地區施壓。圖為「林肯號」航艦在海上航行。（法新社資料照）

美伊關係劍拔弩張，面對美國總統川普的軍事威脅與航空母艦壓境，伊朗當局採取「對外強硬、對內鎮壓」的雙軌策略。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日語出驚人，罕見使用激進修辭將該國抵抗外來壓力的意志比喻為「原子彈」；同日，當局也重判諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），展現寸步不讓的強硬姿態。

據《美聯社》報導，為了避免川普可能發動的空襲，伊朗近期在阿曼（Oman）與美方進行接觸。然而，阿拉奇在演說中駁斥西方擔憂，直言伊朗雖無意發展核武，但**「我們的原子彈，就是對大國說『不』的能力」，以此強調德黑蘭抵抗霸凌、絕不屈服的決心。

西方情報與國際原子能總署（IAEA）指出，伊朗目前的濃縮鈾純度已達60%，距離武器級的90%僅一步之遙，是全球唯一達到此純度的非擁核國家。這也是川普政府與以色列最擔憂的紅線。

儘管伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稱阿曼會談是「向前邁出一步」，但美軍已將「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）打擊群部署至中東。川普在6日會談後僅簡短回應：「伊朗看起來非常想達成協議，他們也應該如此。」

在對外叫陣的同時，伊朗對內的鎮壓也毫不手軟。2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，因在獄中抗議並參加遇害律師的追悼會，9日驚傳再遭當局追加7年半刑期。分析指出，德黑蘭此舉意在向西方與國內異議分子傳遞訊號：在外部壓力下，政權絕不會在人權議題上鬆動。

