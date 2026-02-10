農曆春節買氣熱絡 桃園魚市場、果菜市場交易量及價格均成長

桃園市長張善政（左三）今日清晨到桃園魚市場視察年前魚貨供應情形，並發放福袋向辛苦的工作人員拜早年。（桃市府提供）

農曆春節將至，桃園魚市場及桃園果菜市場近日買氣熱絡、供需穩定，交易量與價格都呈現成長，今（10）日魚貨平均交易價格為每公斤159.9元，交易量約23.8公噸，蔬菜平均批發價格為每公斤17.6元，交易量達291公噸，市長張善政今晨分別前往視察年節前魚貨及果菜供應情形，並發放福袋向辛苦的工作人員拜早年，感謝大家每天堅守崗位為市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果，兩市場也將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

張善政說，桃園魚市場去年交易量達5226公噸、交易總額約5億9000萬元，桃園果菜市場去年交易量超過2萬公噸、交易總額近7億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。

請繼續往下閱讀...

農業局長陳冠義表示，桃園魚市場應景年節食材應有盡有，包括象徵「昌盛」的白鯧、代表「事事如意」的鱸魚、「多子多孫」的烏魚子、「五福臨門」的午仔魚等，桃園果菜市場則有過年必備的芥菜（長年菜）、象徵好彩頭的白蘿蔔、代表「大吉大利」的椪柑、桶柑等，讓民眾在過年期間為年夜飯增添更多美味選擇。

陳冠義表示，市府於年節期間持續關注農產品供應情況，同時持續落實推動食安五環改革政策，在第3環加強查驗加強水產品用藥監測部分，魚市場每月皆執行水產品自主檢測，確保魚貨來源及落實追溯管理，桃園果菜市場亦加強把關蔬果批發交易前的安全性，透過質譜快檢精準檢驗農藥，確保提供市民良好安全的食品供應。

桃園市長張善政（左二）今日清晨前往桃園果菜市場視察果菜供應情形，並發放福袋向辛苦的工作人員拜早年。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左三）今日清晨前往桃園果菜市場視察果菜供應情形，並發放福袋向辛苦的工作人員拜早年。（桃市府提供）

桃園市長張善政（前排左二）今日清晨前往桃園魚市場視察年前魚貨供應情形，並發放福袋向辛苦的工作人員拜早年。（桃市府提供）

桃園市長張善政（右三）今日清晨前往桃園果菜市場視察果菜供應情形，並發放福袋向辛苦的工作人員拜早年。（桃市府提供）

農曆春節將至，桃園魚市場供需穩定，交易量及價格均成長。（桃市府提供）

農曆春節將至，桃園果菜市場供需穩定，交易量及價格均成長。（桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法