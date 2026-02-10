為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026戀戀桐花全國路跑準備起跑 報名到228截止

    2026/02/10 08:01 記者黃美珠／新竹報導
    2026戀戀桐花全國路跑準備起跑，報名到228截止。（記者黃美珠攝）

    2026年新竹縣第10屆戀戀桐花馬拉松全國路跑賽就要起跑了，還沒報名的跑友們注意了，228是報名截止日，要跑，要快。

    這場馬拉松賽事執行長蔡耀全說，戀戀桐花馬拉松全國路跑賽已經是新竹縣的經典賽事，每年4月客家桐花初綻時上路，邊跑可以邊欣賞桐花。今年比賽組別有全馬42公里、半馬21公里、樂活8.5公里3組，將在4月26日，在新竹縣橫山鄉合興車站對面的愛情森林公園起跑。

    其中樂活8.5公里組特別針對12歲以下、也就是2014年以後出生的小跑友，增設「莘莘學子組」，提供分齡敘獎的機制，將採單獨排名，男、女各取前6名；頒獎時，將由家長陪同上台受獎。

    另外8歲以下的小小跑友若是參賽，必須經家長同意並由家長陪同，以維護參賽安全，很適合親子總動員來跑一跑，特別歡迎國小小朋友組隊參加。不想錯過的，可以立刻透過網址https://reurl.cc/R936MZ，或直接用手機門號0963-831863跟他洽詢。

    新竹縣文化基金會表示，這次戀戀桐花馬拉松的路線，沿途景點包括內灣老街、木馬道遺址、東窩溪螢火蟲生態區、愛情車站，一次盡攬橫山、尖石、關西3個鄉鎮的風光。他們鼓勵民眾熱愛運動，特別贊助活動50萬，把藝文跟運動結合，鼓勵全民參與。

    新竹縣戀戀桐花馬拉松賽，每年桐花開時吸引全國各地跑友共聚一堂邊跑邊賞花。（資料照，記者黃美珠攝）

