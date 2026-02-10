為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投最新遊樂園明啟用 搭氦氣球俯瞰鋸齒連峰美景

    2026/02/10 07:55 記者張協昇／南投報導
    南投九九峰氦氣球樂園11日啟用，氦氣球將搭載遊客升空俯瞰九九峰美景。（南投縣政府提供）

    南投九九峰氦氣球樂園11日啟用，氦氣球將搭載遊客升空俯瞰九九峰美景。（南投縣政府提供）

    斥資5億多元興建的南投縣九九峰氦氣球樂園，將於明（11日）啟用試營運，可搭氦氣球升至最高300公尺，俯瞰九九峰火炎山地形的鋸齒狀連峰美景，南投縣政府宣布12日中午起開放民眾預約2月17日大年初一至3月8日入園及搭乘氦氣球，預約相關資訊請上網站https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/查詢。

    南投縣政府表示，九九峰氦氣球樂園明啟用，預計每日可容納最多2千人、氦氣球搭乘600人，前三天保留給南投縣民及草屯鎮民搶先體驗，開放預約即秒殺，12日起則開放全國民眾預約2月17日至3月8日入園及搭乘，入園費用99元，搭乘氦氣球費用699元。

    縣府表示，為確保安全，孕期 24 週（含）以上以及患有心血管疾病、恐高症、癲癇、重大心理疾病、易暈眩或其他影響平衡疾病者旅客不得搭乘，幼童3歲（含）不建議搭乘；除手機外的單眼相機、運動相機、三腳架、自拍棒、空拍機等任何可能掉落物品皆禁止攜帶；飛行過程中禁止攀爬、搖晃籃艙、跨越護欄、拋物、使用明火、吸菸、將手或物品伸出防護網外，請大家遵守相關注意事項。

    縣長許淑華表示，過年期間的南投很熱鬧，有精彩絕倫的南投燈會，還有最新穎的氦氣球讓大家眺望遠九九峰美景，希望到南投旅遊的民眾都能有愉快的體驗。

    南投九九峰氦氣球樂園人口景觀。（南投縣政府提供）

    南投九九峰氦氣球樂園人口景觀。（南投縣政府提供）

    南投九九峰氦氣球樂園，入園費用99元。（南投縣政府提供）

    南投九九峰氦氣球樂園，入園費用99元。（南投縣政府提供）

