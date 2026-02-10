李四川：明天與輝達簽約 簽約後說明參選動向

台北市副市長李四川何時宣布參選新北市長，備受外界關注，他今（10）日表示，「輝達簽約完，我會告知我的決定」。（資料照，記者田裕華攝）

台北市政府上週五（6日）宣布與輝達完成議價，台北市副市長李四川今（10日）早出席市政會議時表示，相關合約資料都已送到美國輝達，到目前為止都相當順利，明天（11日）應該可以簽約；與輝達的合約簽訂後，他就會說明後續動向決定。

國民黨新北市長人選未定，李四川日前出席板橋里長聚餐，與新北市長侯友宜同桌，今天早上出席台北市政府市政會議被問到此事，李四川表示，每年板橋的里長聯誼會都會邀他去，去年他也有參加；也跟侯友宜就市政部分請教，「他的政績值得我學習」。

請繼續往下閱讀...

被問到是否是在北市府的最後一場市政會議，李四川表示，輝達明天如果合約簽訂，他會就所有的決定向外界說明。這段時間從所有的民調，他也得知新北市民對他的支持，他非常感謝，「輝達簽約完，我會告知我的決定」。

李四川說，上週五下班已把所有合約都送到美國輝達，今天是他們禮拜一，到現在為止還是相當順利，明天應該可以簽約；至於簽約形式，會尊重輝達的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法