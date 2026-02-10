為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    又有冷氣團！ 氣象專家曝「下一波強冷空氣」影響時段

    2026/02/10 06:34 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，下波冷空氣準備南下，預計明天至週四清晨影響台灣，強度初估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，下波冷空氣準備南下，預計明天至週四清晨影響台灣，強度初估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（10日）清晨各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，但早晚偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天（11日）至週四（12日）清晨；強度初估在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天寒流減弱並遠離台灣，各地氣溫短暫回升，早晚仍偏涼冷；他特別提醒，中南部地區日夜溫差將增大。

    林得恩說，下一波新的強冷空氣南下，影響時間會在明天到後天（12日）清晨，強度初估在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    林得恩表示，週四白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫再度回升，早晚仍偏涼；迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

    林得恩補充，今天各地低溫預測，西半部、宜花及澎湖地區13至16度，台東地區15至17度，金門地區低溫10至12度，馬祖地區為8至9度。

