    兆豐投信萬里送愛心年菜 80名獨居長者感受溫暖

    2026/02/09 21:50 記者俞肇福／新北報導
    兆豐投信攜手新北市萬里區公所，今天（9日）贈送愛心年菜給公所列冊服務的80名獨居長者。（圖為萬里區公所提供）

    兆豐投信攜手新北市萬里區公所，今天（9日）贈送愛心年菜給公所列冊服務的80名獨居長者，並透過年菜展現滿滿的溫暖關懷。區公所也安排長輩們踏出家門，感受社會的溫暖氣氛，把滿滿的祝福帶回家。

    萬里區長黃雱勉表示，兆豐投信前年與公所合作舉辦反詐騙宣導活動時，得知萬里地區獨居長者及弱勢人口較多，需要善心團體挹注資源，當年春節就捐贈年菜，後來在端午節也捐贈肉粽給低收及中低收入戶。兆豐投信今年又聯繫萬里區公所，捐贈100組年菜給獨居長者。

    兆豐投信董事長陳佩君今天率領同仁等人到萬里區公所，用實際行動關懷長者與社會弱勢族群，在歲末年前把社會溫情傳遞到長者手上，善盡企業社會責任精神，共同守護偏鄉長者。

    黃雱勉表示，今年春節除了兆豐投信捐贈年菜給獨居長者，還有汐止善琴慈惠堂、汐止金環太子會、新北市道德慈善協會、宇琦建設、金山財神廟、台北長春扶輪社、介惠社會福利慈善基金會、聯華食品、祥欣開發公司、璦悅酒店及龜吼里民林介壁，分別捐贈白米、沙拉油等民生物資，或是提供保暖衣物、紅包幫助弱勢民眾。

    兆豐投信攜手新北市萬里區公所，今天（9日）贈送愛心年菜給公所列冊服務的80名獨居長者。（圖為萬里區公所提供）

