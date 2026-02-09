為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    小鎮醫師夫妻揪感心！贈紅包給照顧戶、棗子送志工

    2026/02/09 09:44 記者蔡宗勳／嘉義報導
    不具名診所醫師夫婦送10萬元大紅包分贈給朴子市文化里有需要的里民。（楊石旭提供）

    嘉義縣朴子市文化里長楊石旭日前收到兩份大禮，一間不具名診所的醫師夫婦送來10萬元大紅包，請他轉送給需要照顧的里民，還幫里內的「怡鑫媽媽」一次買下50箱棗子，指定轉送給平常默默付出的社區志工。

    楊石旭指出，年快到了，有些人忙著採買、忙著團圓，也有些家庭，只希望這個年，能平平安安撐過去。就在這個時候，朴子有一份善意，選擇不留下名字。一間不具名的診所，悄悄送來一包10萬元的大紅包。沒有合照、沒有宣傳，只輕聲對里長伯說：「錢不多，麻煩你，幫我照顧他們。」

    楊石旭說，善意沒有停在這裡。這對善心夫妻，還特別替里內的「怡鑫媽媽」，一次買下50箱棗子，指定要送給平常默默付出的社區志工。因為照顧別人的人，也該被世界溫柔對待一次。

    楊石旭表示，隨即把這10萬元分成50包紅包、每包2000元，一一送到平常關懷的照顧戶手中。沒有叮嚀怎麼花，只希望他們過年時，能自己決定一件小小的幸福，也許是一道想吃很久的菜，也許是一份久違的安心。這些錢不能改變人生，卻能讓一個家庭，在新的一年少一點擔心，多一點勇氣。

    楊石旭感謝這對多年來不留名字、卻從未缺席的善心夫妻，長期陪伴里內的獨居老人與清寒家庭。因為他們沒有站在鏡頭前，卻早已站在很多人，最需要的時候。

