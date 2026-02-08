垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

埔里鎮垃圾堆置場6日才有3部轉運車進入，外運3車的垃圾。（埔里鎮清潔隊提供）

南投縣埔里鎮的垃圾堆置場前兩天外運3車垃圾，昨天卻被退運1車，原因是「輻射值超標」，埔里鎮清潔隊長陳俊宏無奈地表示，這是第一次因輻射值被退運，今天將用輻射探測器找出「元兇」，也要呼籲鎮民勿將醫療廢棄物或有輻射的器具丟入垃圾車，以免讓垃圾再被整車退運。

埔里鎮的垃圾堆置場就設在清潔隊部，面積不大遇年節前經常堆積如山，6日3部轉運車開進場內，運走3大車垃圾，清潔隊長陳俊宏表示，3部大車同時開進垃圾場，代表垃圾量減少很多，也因清運3車後，年節前不至於堆積過多垃圾而鬆一口氣。

請繼續往下閱讀...

埔里垃圾才外運1天，昨天就有其中1車整車被退運，因為要進焚化爐前，在門口被偵測到垃圾輻射值超標而遭到整車退運，昨日下午該部車垃圾載回清潔隊部卸下，將等今天上班用輻射探測器找出輻射值超標的原因，才能再重新外運焚化。

清潔隊長陳俊宏指出，過去從未有垃圾偵測到輻射過量被退運的，根據資料顯示，有些工業用或醫療廢棄物有輻射值，這些都不能丟入收一般家庭廢棄物的垃圾車，因此要疾呼鎮民，千萬不要把醫療廢棄物等物混入一般垃圾丟棄，以免埔里垃圾再遭整車被退運的垃圾。

據了解，有輻射的事業廢棄物必須委託有該類處理執照的清運公司處理，整車垃圾被退運，公所還要再負擔退運費用。

這一車的垃圾被偵測出輻射過量遭退運，7日傍晚運回埔里，整車垃圾卸下。（埔里鎮清潔隊提供）

退運單上勾選輻射值超標項目。（埔里鎮清潔隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法