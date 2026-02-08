為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿猴城縣長盃3X3籃球賽開打吸引300隊同場競技

    2026/02/08 09:11 記者葉永騫／屏東報導
    阿猴城縣長盃3對3籃球賽登場。（屏東縣政府提供）

    第18屆阿猴城縣長盃3X3籃球鬥牛賽7、8日連續兩天在屏東縣立明正國中舉行，吸引了300支隊伍報名參賽，縣長周春米希望學生們在寒假期間，養成規律運動的習慣，也提醒反毒、防詐騙等法治觀念，屏東地檢署提醒基層選舉即將舉行，力邀民眾反賄選，勇於檢舉。

    縣長周春米表示，今年參賽的隊伍除縣內外，其他縣市及外國朋友也來參與，提醒學童務必遠離毒品、暴力、幫派、援交及詐騙，隨著農曆春節將近，縣府也將加強社會治安。現場還設有「犯罪預防宣導攤位」，透過互動方式向青少年宣導反毒、防詐騙等最新法律知識，強化學子的自我保護觀念。

    屏東縣警局指出，針對近期新興毒品及詐騙集團利用少年擔任車手、販賣帳戶等案件，警方除持續加強溯源查緝與防堵，也呼籲家長平時多關心青年學子生活作息與交友狀況，並鼓勵踴躍參與正當休閒活動，遠離毒品、危險駕車、詐騙等不法誘惑，陪伴青少年健康、安全成長。

    屏東地檢署則說，地方公職人員選舉將在11月28日舉行投票，隨著選舉到來賄選的傳聞也會發生，希望民眾反賄選，勇於撥打檢舉專線0800-024-099再按4，一起打造更幸福、更安全的屏東。

    阿猴城縣長盃3對3籃球賽競爭邀烈。（屏東縣政府提供鳥）

