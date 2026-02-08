為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    山中微笑精靈「阿里山山椒魚」現身雲霧森林成生態指標

    2026/02/08 09:13 記者蔡宗勳／嘉義報導
    被譽為山中「微笑精靈」的「阿里山山椒魚」。（嘉義林業分署提供）

    被譽為山中「微笑精靈」的「阿里山山椒魚」。（嘉義林業分署提供）

    許多人不知道，在大阿里山區的雲霧森林裡，住著一位對環境「超級挑剔」的小小居民，不僅擁有山中「微笑精靈」頭銜，還是中高海拔森林健康與否的重要指標，牠就是被列為陸域保育類野生動物名錄第二級的「阿里山山椒魚」。

    阿里山山椒魚為台灣特有保育類動物，族群數量稀少且棲地侷限。根據最新調查，2024-2025年間於阿里山地區（含姐妹潭、特富野古道等）累計記錄約200隻次，並完成標放近百隻個體。研究顯示，春季是發現高峰，族群數量與環境濕度及溫度密切相關。

    嘉義林業分署表示，為更加了解阿里山山椒魚，自1982年起在阿里山國家森林遊樂區 展開長期調查，2019年開始以柳杉疏伐木片營造友善棲地；玉山國家公園管理處則透過圈養技術，成功記錄完整生活史。

    這麼可愛的山中微笑精靈需要讓更多人認識與保護，嘉義林業分署近年來陸續與台灣大哥大、玉山國家公園管理處及台大實驗林管理處攜手合作，透過簽署合作備忘錄、辦理山椒魚保育工作坊，持續培力在地夥伴一起為阿里山山椒魚的未來努力。今年國立嘉義高中也加入保育行列，在校訂課程「玉山學」中以阿里山山椒魚為主角。

    林業分署強調，請大家把對自然的尊重與愛護化成實際行動，在巷山林行走請依動線，不隨意跨出步道、不翻動石頭或折取植物，攜手守護阿里山山椒魚，守護生物多樣性。

