日本眾院大選今冒雪投票 高市早苗預期將獲壓倒性大勝

日本眾議院大選今登場。（美聯社）

日本眾議院大選於今日（8日）登場，日媒預估由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟有望突破300席，甚至拿下三分之二席次，預期首相高市早苗將以壓倒性優勢勝出。由於日本部分地區近日大雪不斷，民眾須冒著風雪前往投票，而此次選舉完提前投票的選民，也比往年增加了超過400萬人。

綜合日媒報導，日本此次眾議院大選有多項特點，此次眾院選舉是1990年以來、時隔36年在2月投開票，而高市早苗在1月23日解散眾議院，並於2月8日投開票，其中間隔僅16天，是二次世界大戰結束以來的間隔天數最短紀錄。

請繼續往下閱讀...

在當地時間今早7點開始，日本全國約4萬4600處投票所開始投票，將選出465個眾議員席次，包括小選區289席，以及比例代表176席。由於日本各地近日下起大雪，包括北海道、東北地區、北陸地區、日本海沿岸一帶都颳起大雪，東京首都圈今早也已經積雪3公分。日本總務省指出，為了確保選民與工作人員的安全，有些地方政府調整了投票時間，包括延後開始或提前結束，呼籲民眾事先確認投票時間。

總務省表示，截至6日為止，全國已完成「期日前投票」的人數約為2080萬人，與兩年前、上一次選舉同一時期相比，增加了約436萬人。

日媒預估執政聯盟有望突破300席，預期首相高市早苗將以壓倒性優勢勝出。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法