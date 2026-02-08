台中交通號誌多2-2》學者建議利用科技讓紅綠燈變聰明

台中市交通局擴增智慧路標，讓行車更安全順暢。（市府提供）

台中市的交通號誌全國六都第一，但被質疑事故及塞車時間並未減少，多位學者建議，可利用科技即時偵測路口車流並動態調整燈號秒數，將「被動讀秒」轉化為「主動疏導」，讓紅綠燈變聰明，且應針對全市路口進行系統性的盤點，秉持「該設置的設置、該縮減的縮減」的原則。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇表示，台中市許多主要幹道被民眾反映最嚴重的問題，在於「號誌不連貫」以及「機械式的秒數設定」，這不僅是民眾日常通勤的痛點，也可能是城市運輸效率的隱形殺手。

吳皇昇指出，路上駕駛在一個路口苦等90秒後，行駛不到200公尺又被迫在下個路口停等60秒，這種缺乏彈性與連貫性的設置，嚴重切割了行車動線，除了增加駕駛人的焦慮感，更造成車輛怠速空污與時間成本浪費；交通治理不能再依賴舊有的固定時制，必須站在民眾實際體感的角度進行檢討。

吳皇昇表示，市府已引入「智慧號誌系統」的規劃，但未來應全面導入路網去分析，利用科技即時偵測路口車流並動態調整燈號秒數，將「被動讀秒」轉化為「主動疏導」，讓紅綠燈變聰明；並且針對全市路口進行系統性的盤點，該設置就設置、該縮減就縮減：對於車流量大的核心路段落實智慧導控與綠燈連鎖，而對於過度密集的號誌則應評估縮減秒數或進行整併。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授黃彥斐則表示，由於國人經過小的十字路口，沒有停讓的概念，造成無號誌的小路口便容易發生事故，地方人士便要求設置交通號誌，政府讓民眾逐步學習停讓概念，解決減少設置交通號誌。

黃彥斐表示，台中市交通號誌開始增加，一開始是因為中區推行單行道，很多駕駛從巷口突竄出造成事故，在地方要求下，巷口接大馬路就會一個號誌，造成交通號誌愈來愈多。

黃彥斐建議，減少等紅綠燈時間，就是採取號誌連貫，目前台灣大道就做的很好，其次就是在大馬路跟小巷弄的路口，儘量用閃黃燈，讓駕駛放慢速度有警惕，路口因此較為安全。

