高雄郵輪經濟困境2-1》打造50億旅運中心 運量不如基隆港

高雄港旅運中心造價高達50億元，又鄰近高雄輕軌站，但郵輪運量不如基隆港。（記者洪定宏攝）

記者洪定宏／高雄專題報導

為提升台灣郵輪經濟，政府斥資50億元打造高雄港旅運中心，2023年啟用，不僅成為國際級地標，吸引知名郵輪搭載外國旅客到高雄1日、3日遊，也因「雙母港」及「南向航線」策略奏效拉抬運量。

然而，台灣港務公司統計資料顯示，無論是郵輪掛靠港及母港的艘次、旅客數，高雄港近3年都不如基隆港。深究關鍵原因在於南部市場規模本就不及北部，加上台客熱愛日本及韓國，高雄港因距離較遠，競爭力不如鄰近日韓的基隆港。

首先，台北市畢竟是「首都」，101大樓更是國際知名，距離基隆港僅半小時車程，外國客趨之若鶩。再者，基隆港腹地涵蓋的北北基桃宜及新竹縣市7區約1000萬人，高雄港涵蓋的高屏南東澎與嘉義縣市7區僅約650萬人，市場規模不到北部的7成。

在距離方面，除了旅客戲稱「把免稅當免費瞎拚」的沖繩，光是這2年崛起的日本九州熊本、佐世保，以及韓國釜山、濟州島航線，從基隆前往明顯比高雄近，高雄必須多耗費1天、2天。因為航程天數的考量，即便熊本及釜山是高雄姊妹市，仍不易規劃以高雄為母港出發至熊本及釜山的航程。

另外，記者走訪沖繩那霸兩座郵輪碼頭發現，旅運中心不是低樓層就是臨時搭建的帳篷，遠遠不如高雄港旅運中心「富麗堂皇」，但以高雄與基隆為母港的郵輪，卻滿載台客到沖繩消費，若加上搭飛機前往的旅客，沖繩猶如「台灣國旅」。

再以大阪港郵輪碼頭為例，緊鄰購物中心、摩天輪、遊樂園，是台客必遊景點；高雄港旅運中心雖有海景第一排的觀景台，但周遭商圈尚未形成，商業機能不足。此外，旅運中心門口雖有輕軌站，卻因售票機老舊，外籍旅客無法以信用卡等多元支付購票而遭詬病。

換句話說，高雄港旅運中心當初設計僅是臨港的辦公大樓，未能預見今日郵輪發展的榮景，興建10年期間，鄰近空地未能同步開發，整體機能有待進一步整合，完工啟用3年來，僅有國際級地標美譽，帶動高雄郵輪經濟的效益仍須努力。

日本那霸若狹碼頭郵輪旅客中心，不如高雄港旅運中心富麗堂皇，但以台灣為母港的郵輪紛紛將台灣旅客送到沖繩旅遊。（記者洪定宏攝）

日本那霸安謝新港郵輪碼頭設施，如同2頂大帳篷，但以台灣為母港的郵輪紛紛將台灣旅客送到沖繩旅遊。（記者洪定宏攝）

