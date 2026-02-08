高雄郵輪經濟困境2-2》台灣港務公司董事長周永暉提解方

台灣港務公司董事長周永暉具交通部首任觀光署長經歷。（記者洪定宏攝）

記者洪定宏／高雄專題報導

對於近年外界常以郵輪艘次及旅客人次比較基隆港、高雄港，質疑高雄港旅運中心效益不佳的問題，台灣港務公司董事長周永暉說，高雄港郵輪業績已大有進步，他去年10月上任後，特別重視郵輪業務推廣，已在總公司增設「郵輪科」，專責推展郵輪業務，有利國際郵輪旅客採購、醫美、特色景點完善串接，加上未來周邊的「雙子星大樓」完成，更是國際一大亮點。

周永暉曾任交通部觀光局長及升格後首任觀光署長，不僅對台灣國際旅遊發展有豐富經驗，也具獨到見解，他點出「高雄港與基隆港在市場條件與航線結構本就不同」的根本差異。

周永暉分析，基隆港長期耕耘日韓短線母港市場，並受台北觀光資源加持，屬較成熟市場；高雄港培育客源時間較短，但客源已逐步成長，近年有歌詩達、麗星郵輪布局母港航程，今年3月更將迎來以高雄為母港的「地中海榮耀號」；數據顯示，2025年高雄港郵輪艘次中，掛靠與母港各約占一半；2026年預報也維持近五成掛靠比例，顯示高雄同時具備母港潛力與目的地港口的觀光吸引力。

周永暉說，對港務公司而言，旅運中心並非單純追求硬體規模，而是要在港口角色、城市條件與市場定位間找到最適發展方向，高雄港旅運中心兼具「硬體設施」、「通關效率」與「城市連結」3大優勢：地標建築提升第一印象、通關安全順暢讓船方與旅客安心、位於市中心的優勢可快速銜接高雄熱門景點。

因此，港務公司追求的不僅是旅客數量，而是讓旅客「願意走進城市、願意消費、願意留下印象」，將持續推動水岸開發與多元招商，使旅運中心成為連結港口、城市、產業的關鍵節點，並與高雄市府協調強化輕軌站服務功能。

周永暉說，高雄港旅運中心以提供國際郵輪安全、順暢的通關與候船服務為核心，1樓及3樓「海韻藝術廣場」已對市民開放，承億酒店預計今年6月在旅運中心提供餐飲服務，逐步導入商業及公共活動機能，周邊多筆基地也將從今年開始啟動招商，採設定地上權、都更及捷運聯開等模式開發，帶動郵輪與城市發展。

台灣港務公司力拚高雄港郵輪經濟。圖為三井海洋郵輪富士號（Mitsui Ocean Fuji）停靠高雄港旅運中心。（港務公司提供）

周永暉（左二）率港務公司團隊，力拚高雄港郵輪經濟。（記者洪定宏攝）

