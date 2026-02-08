為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    低溫特報增至21縣市！ 冷高壓接近出海 鄭明典示警最冷時段

    2026/02/08 11:07 即時新聞／綜合報導
    鄭明典指出，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣最強，入夜後將出現最低溫。（資料照）

    鄭明典指出，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣最強，入夜後將出現最低溫。（資料照）

    今明兩天（8-9日）受寒流影響，針對全台21縣市發布低溫特報，前氣象局（署）長鄭明典指出，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣最強，入夜後將出現最低溫。

    中央氣象署在今上午10點44分針對全台21縣市發布低溫特報，今至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚明晨局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

    橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

    黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

    鄭明典在臉書表示，台北站氣壓1030，這個氣壓值算高了，他在底下留言補充，一般情況，冷高壓中心氣壓越高表示冷空氣越厚或越冷。

    鄭明典提醒，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。

