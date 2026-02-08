台中交通號誌多2-1》扯？總數6515六都第一 竟僅7.9％能連線

台中市的交通號誌六都第一。（記者蘇金鳳攝）

根據2024年統計，台中市的交通號誌數量高達6515處，是六都第一，但是外界質疑不但未讓交通事故減少，反而造成壅塞，市議員陳俞融更指出，這些交通號誌，能與交通控制中心連線的只有521處，比例僅有7.9%，造成交通號誌無法連貫，讓台中市民走一條路要等了一個紅燈又一個紅燈。

交通局長葉昭甫表示，號誌後端的連線跟號誌效率沒有絕對關係，台中市重要道路皆有執行幹道續進的號誌群組，透過紅綠燈旁控制器的設定，即可落實號誌續進；他並表示，在大馬路且流量高的十字路口，一定會設交通號誌，然而很多小巷弄與大幹道交會點或者小路口，地方人士要求都認為設交通號誌才避免交通事故，但因車輛少反而闖紅燈造成事故，交通局已調整做法，改設立智慧路標、閃黃燈，減少設交通號誌。

根據2024年統計，台中市的交通號誌6都最多，依次為高雄市5807處、台南市4866處、新北4266處，桃園市3720處， 設置最少是台北市2734處。

市議員陳俞融便指出，全市號誌能與交通控制中心連線的只有521處，比例僅有7.9%，獨立運作的號誌無法進行連鎖控制，造成用路人開車走一段路要停好幾次，浪費時間且製造空污。

陳俞融指出，因為號誌不連鎖造成平均每個路口就要增加1至2分鐘的通行時間，經過5個路口，就需多花將近10分鐘在等待紅燈，此外，有些交通號誌紅燈過長，她自己就統計，以台灣大道與公益路、民權路口為例，等待時間高達162秒，陳平路與中清路口要等待154秒。

有位區長說，台中市很多舊社區因巷弄多，里長、鄰長及居民就紛紛要求公所建置紅綠燈，但有些路口不符設置規定，只能在地面上劃設「慢」字，或立警示牌。

交通局表示，在不適宜設置的路口，建置會顯示「側向來車」、「涵洞來車」的LED智慧路標，夜間警示清楚可見，已於霧峰、大雅、龍井、潭子、大肚等地設置，總設置數量達90處，今年編了2千萬元預算，預計再增加40至50處。

避免路口設置太多紅綠燈，交通局改設智慧路標。（市府提供）

