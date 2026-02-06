不用再坐雲霄飛車！員林石笱排水堤岸「升格」正式道路 拚6月完工

彰化員林石笱排水堤岸道路橋梁，存在高低起伏問題，機車稍有偏移就可能摔倒。（彰化縣政府提供）

彰化縣員林市石笱排水堤岸道路因高低落差明顯，用路人形容每次行經宛如「坐雲霄飛車」，對機車族更是險象環生。為改善道路安全，員林市公所斥資4656萬元，推動賜福橋至五汴橋段堤岸道路改善工程，並將原本的水防道路正式提升為一般道路，今（6）日舉行開工動土典禮，預計最快今年6月完工。

石笱排水為大員林地區重要排水系統，匯入洋子厝溪，沿線防汛道路長年成為民眾往返員林、大村的重要捷徑。然而因地下水流動頻繁，長期影響地基穩定性，導致橋面與道路交界處反覆產生高低落差，部分路段柏油破損、起伏明顯，汽車行經時劇烈顛簸，機車稍有偏移就可能摔倒，甚至衍生交通事故與路權責任爭議。

員林市政府今日在石笱橋舉行動土儀式，王惠美、員林市代理市長賴致富、大村鄉長賴志銘等人到場見證。賴致富表示，這項工程延續前市長游振雄任內規劃的重要建設，總工程經費4656萬元，其中縣府補助2000萬元，員林市公所自籌2656萬元，改善工程涵蓋石笱排水兩側各約3.1公里，合計6.2公里。

賴致富指出，石笱排水沿線約有7座橋梁存在高低起伏問題，其中以浮圳路一帶最為嚴重，用路人從該處橋樑轉入堤岸道路後，連續起伏明顯，成為事故熱點，相較之下，環東路段因原有路基較高，影響相對較小。

他強調，此次工程並非單純刨鋪AC瀝青，而是全面刨除既有路基，重新夯實基礎，並採用軟性水泥等工法，強化地基承載力，避免未來再因地下水位變化而產生沉陷，屬於結構性改善工程，可有效降低事故發生風險。

王惠美表示，石笱排水全長約21公里，縣府自2022年起，陸續將沿線條件成熟的水防道路提升為一般道路，工程完工後將同步設置交通標線、標誌等安全設施，讓用路環境更安全、順暢。

彰化縣員林市石笱排水堤岸道路高低落差明顯，常成為事故熱點。（記者陳冠備攝）

為改善石笱排水堤岸道路交通安全，員林市公所斥資4656萬元，推動賜福橋至五汴橋段堤岸道路改善工程。（彰化縣政府提供）

員林「石笱排水堤岸道路改善工程」，今日在石笱橋舉行動土儀式，預計最快今年6月完工。（記者陳冠備攝）

員林「石笱排水堤岸道路改善工程」，今日舉行動土儀式，縣長王惠美（左3）、員林市代理市長賴致富（右2）、大村鄉長賴志銘（左1）等人與會。（記者陳冠備攝）

