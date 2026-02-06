為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太平戶政揮毫Q版「馬轉錢坤」超搶手 鐵雕展祝新人找到真愛

    2026/02/06 16:58 記者陳建志／台中報導
    太平區戶政事務所今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，Q版馬年創意春聯深獲民眾喜愛。（記者陳建志攝）

    太平區戶政事務所今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，Q版馬年創意春聯深獲民眾喜愛。（記者陳建志攝）

    農曆春節即將到來，太平區戶政事務所今天舉辦「馬躍新春，福到太平」新春揮毫贈春聯活動，民眾只要到戶政所洽公，就能挑選喜愛的春聯帶回家，配合馬年書法老師寫了「馬上發財」、「馬轉錢坤」等Q版春聯；今天現場還結合「太平五金匠師－邱志榮大師」鐵雕藝術，展出《找到真愛》等作品。

    太平區戶政事務所主任王琇昤表示，貼春聯是農曆春節不可或缺的傳統習俗，太平戶政所今年已經是連續第19年舉辦揮毫贈春聯活動，今天邀請中華甲骨文學會蘇麗裡、王美容、黃俐華等3位老師現場揮毫，不論是4句聯、7句聯還是單一字，都將同仁滿滿祝福融入其中。

    王琇昤表示，戶政業務陪伴民眾走過出生、結婚、遷徙等生命歷程，今年新春揮毫特別結合人生大事，讓民眾可依自身需求，請書法老師現場書寫專屬祝福春聯，為重要時刻留下別具意義的紀念，有民眾當場挑了「旺宅進福」希望搬新家遷戶口後福氣滿滿。

    配合今年馬年，書法老師也將馬字巧妙融入春聯，寫了「馬上發財」、「馬轉錢坤」、「馬納千祥」、「馬上有錢」、「每年行大運」等Q版創意春聯，吸引許多洽公民眾索取。

    此外，今天戶政事務所還同步展出由邱志榮大師創作的鐵雕藝術展，他運用廢棄的五金素材，結合巧思與創意，創作出《樂手》、《找到真愛》等作品，因戶政所經常有新人來做結婚登記，《找到真愛》作品以簡約線條呈現愛情的純粹與堅定，深獲民眾喜愛，今天邱志榮也在太平中興里長林阿爐陪同下出席開幕儀式，希望作品與更多人分享。

    太平區戶政事務所今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，今年並讓民眾配合出生、結婚、遷徙挑選喜愛的春聯，有民眾挑了「旺宅進福」。（記者陳建志攝）

    太平區戶政事務所今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，今年並讓民眾配合出生、結婚、遷徙挑選喜愛的春聯，有民眾挑了「旺宅進福」。（記者陳建志攝）

    太平戶政事務所今天同步展出由邱志榮大師（左3）創作的鐵雕藝術展。（記者陳建志攝）

    太平戶政事務所今天同步展出由邱志榮大師（左3）創作的鐵雕藝術展。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播