太平戶政揮毫Q版「馬轉錢坤」超搶手 鐵雕展祝新人找到真愛

農曆春節即將到來，太平區戶政事務所今天舉辦「馬躍新春，福到太平」新春揮毫贈春聯活動，民眾只要到戶政所洽公，就能挑選喜愛的春聯帶回家，配合馬年書法老師寫了「馬上發財」、「馬轉錢坤」等Q版春聯；今天現場還結合「太平五金匠師－邱志榮大師」鐵雕藝術，展出《找到真愛》等作品。

太平區戶政事務所主任王琇昤表示，貼春聯是農曆春節不可或缺的傳統習俗，太平戶政所今年已經是連續第19年舉辦揮毫贈春聯活動，今天邀請中華甲骨文學會蘇麗裡、王美容、黃俐華等3位老師現場揮毫，不論是4句聯、7句聯還是單一字，都將同仁滿滿祝福融入其中。

王琇昤表示，戶政業務陪伴民眾走過出生、結婚、遷徙等生命歷程，今年新春揮毫特別結合人生大事，讓民眾可依自身需求，請書法老師現場書寫專屬祝福春聯，為重要時刻留下別具意義的紀念，有民眾當場挑了「旺宅進福」希望搬新家遷戶口後福氣滿滿。

配合今年馬年，書法老師也將馬字巧妙融入春聯，寫了「馬上發財」、「馬轉錢坤」、「馬納千祥」、「馬上有錢」、「每年行大運」等Q版創意春聯，吸引許多洽公民眾索取。

此外，今天戶政事務所還同步展出由邱志榮大師創作的鐵雕藝術展，他運用廢棄的五金素材，結合巧思與創意，創作出《樂手》、《找到真愛》等作品，因戶政所經常有新人來做結婚登記，《找到真愛》作品以簡約線條呈現愛情的純粹與堅定，深獲民眾喜愛，今天邱志榮也在太平中興里長林阿爐陪同下出席開幕儀式，希望作品與更多人分享。

