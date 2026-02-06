新北跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動 侯友宜：強化新莊泰山交通銜接

新北市府推動新莊泰山塭仔圳市地重劃，市長侯友宜今（6）日前往塭仔圳視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠。（新北市地政局提供）

新北市府推動新莊泰山塭仔圳市地重劃，目前一區工程進度突破60%，二區工程進度達55%。市長侯友宜今（6）日前往塭仔圳視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠，他指出，新泰交通連通進入關鍵時刻，銜接新北大道與中環路的「莊田路」即將在農曆年前通車，貴子坑溪的5座跨溪橋梁也將於明年完工，屆時泰山可經由橋梁連通至新北大道、領航路，待跨貴子坑溪10座橋梁工程陸續開放通車，會讓新泰交通更順暢。

市府地政局長汪禮國表示，跨溪橋梁的施工介面複雜，水利局、地政局跨局處接力分工，並要配合自來水、瓦斯管線埋設工程，才能進行跨溪橋梁主體搭建；目前跨溪橋梁工程最大挑戰是配合貴子坑溪整治需求而需多次變更設計，且受限於台電特高壓等級161KV纜線、瓦斯等管線遷移日程，再加上維持基本通行需求，無法同時施作多座橋梁，市府採跳島式施工，今年將依序開通9號、4號、2號、8號及5號等橋梁。

請繼續往下閱讀...

汪禮國介紹，為控管工期、在汛期間持續施作，施工廠商利用「組積木」的概念，先在工區設置橋梁預鑄梁廠，中牆及頂版等橋梁零件在廠內預鑄，待河川整治工程達到一定階段，就可將預鑄好的組件吊掛進廠施作，預計能減少24個月工期；貴子坑溪整體工程完工後，塭仔圳就能擁有優美河岸景觀、沿溪公園綠地，完善排水箱涵還能提升區域防洪標準。

地政局指出，塭仔圳一區道路建設方面，鄰近港泰自辦重劃區的莊泰路（坡雅路─莊田路段）計在今年上半年完工，泰林路也將於今年底完成拓寬；區內10座高壓電塔下地工程僅剩最後的120公尺地底洞道鑽挖，完工交給台電公司架接電纜後，高壓電塔就可全數拆除。

新北市府推動新莊泰山塭仔圳市地重劃，市長侯友宜今（6）日前往塭仔圳視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠。（新北市地政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法