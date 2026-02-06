為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園內壢國中綜合大樓新建工程開工 預計明年下半年完工

    2026/02/06 15:27 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（中）主持「市立內壢國民中學綜合大樓新建工程」開工典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）主持「市立內壢國民中學綜合大樓新建工程」開工典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府斥資2億7000餘萬元推動「市立內壢國民中學綜合大樓新建工程」，下午開工，預計明年下半年可完工，將新建地下1層、地上4層的校舍，規劃20間教室包括普通教室、專科教室、辦公室等，可望有效改善內壢國中校園空間不足等問題。

    內壢國中已有63年歷史，且隨著中壢地區人口增長，學校規模逐年擴大，班級數長期維持在80班以上、屬大型學校，但既有校舍使用多年，部分教學、行政空間已不符現行使用規範與防災避難需求；市府為改善內壢國中學習環境，推動老舊校舍整建計畫，希望改善校園空間不足、設施老舊等問題。

    桃園市長張善政下午主持內壢國中綜合大樓新建工程開工典禮，他說，工程總經費約2億7000萬元，教育部國民及學前教育署補助近9000萬元，其餘由桃市府負擔，將採「先建後拆」方式施作，以確保教學活動不中斷，維持師生的正常學習。

    工程規劃新建地下1層、地上4層的校舍，總樓地板面積約3500平方公尺，將設置20間教室包括普通教室、專科教室、辦公室等，並設置防空避難空間以及62席汽車、73席機車停放空間，新建工程處說明，新校舍建築採長型配置，透過量體配置以擴大建築棟距，並設置空橋串聯新、舊校舍，盼能打造更優質的教育環境。

    內壢國中綜合大樓完工模擬示意圖。（桃園市政府提供）

    內壢國中綜合大樓完工模擬示意圖。（桃園市政府提供）

    內壢國中綜合大樓完工模擬示意圖。（桃園市政府提供）

    內壢國中綜合大樓完工模擬示意圖。（桃園市政府提供）

