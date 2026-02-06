為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中首座公立寵物生命紀念園區動土 每年可火化4000隻犬貓

    2026/02/06 13:27 記者張軒哲／台中報導
    台中首座公立寵物生命紀念園區動土。（記者張軒哲攝）

    台中首座公立寵物生命紀念園區動土。（記者張軒哲攝）

    近年毛小孩身後事受到飼主重視，台中市首座「公立寵物生命紀念設施」今（6）日在大甲區舉行開工動土典禮，完工後將成為全國首座具指標性的公立寵物生命紀念園區，預估每年可送別約4000隻犬貓。

    台中市犬貓登記數量已突破30萬隻，寵物善終需求快速攀升，卻長期仰賴私人業者，費用與服務品質落差大，也缺乏公部門把關。立委楊瓊瓔表示，此案源於2024年3月由市議員楊啟邦提案，建議於大甲增設「寵物生命紀念設施」，惟因基地屬特定農業區、使用項目受限，計畫一度受阻，經近一年溝通協調，最終於2024年12月獲農業部正式核准，為台中市推動首座公立寵物生命紀念設施奠定關鍵基礎。

    農業局說明，大甲區公立寵物生命紀念園區位於大甲殯儀館小靈堂後方，原屬特定農業區，市府自2024年3月起，多次向農業部及內政部爭取，於「殯葬用地」使用項目中增列寵物生命紀念設施，園區設計跳脫傳統鄰避設施的刻板印象，透過花格磚、開窗設計與自然採光，營造溫潤、寧靜的追思氛圍，象徵生命循環、生生不息。

    園區內將設置現代化、環保型火化爐，並搭配空氣污染防制設備，同時規劃冷凍保存室、撿骨室、骨灰再處理室與追憶空間，提供個別火化及集體處理服務，預估每年可處理約4000隻犬貓。

    楊瓊瓔指出，公立寵物生命紀念園區不僅服務家犬家貓，也能協助動物之家及街道遊蕩犬貓遺體火化處理，兼顧動物福利、公共衛生與環境保護。她強調，未來園區將提供具公信力、價格透明的生命服務，並結合生命教育與動物保護理念，打造全國示範型園區。

