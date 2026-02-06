寒冬送暖過好年 陳亭妃攜手民間24年行善不間斷

立委陳亭妃結合各界寒冬送暖連續24年，募集物資助4500戶弱勢家庭。（記者蔡文居攝）

農曆春節將至，為讓弱勢家庭在寒冬中也能安心過好年，由立委陳亭妃、台南市前議長郭信良、市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍及前議員蔡旺詮，共同募集大批民生物資，將提供原台南市6區及曾文區近4500戶低收入家庭，傳遞溫暖的年節關懷。

陳亭妃表示，24年來持續以實際行動關懷弱勢族群，將服務與愛心落實在基層，每年活動可以說就是公私協力的展現，陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、台灣省會計師公會、港香蘭藥廠、培珍社福慈基金會、府城同心協會、好帝一食品、肯尼士公司、冰點空調冷氣公司等單位，每年在過年前，一定會協助寒冬送暖的活動，感謝他們的數十年如一日，展現社會各界長期支持公益、共同投入善的循環。

這項「愛心飛揚關懷活動」將於今年2月8日（週日）上午9時至12時舉行，凡具低收入戶資格的原台南市6區及曾文區居民，約4500戶皆為受助對象。當天同步於多處發放物資，包括安南區郭信良服務處、中西區及北區陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、南區與安平區周麗津服務處，以及東區蔡旺詮服務處等地點。發放內容包含白米、罐頭、沙拉油、醬油、鹽品及衛生用品等民生必需品，總計近4500份，期盼為弱勢家庭減輕年節負擔。

此外，安南區活動現場也規劃多項貼心服務，包括免費春聯揮毫、義剪、點心提供，以及安南區衛生所提供免費義診、X光健康檢查與流感疫苗施打。

陳亭妃表示，寒冬送暖活動並非一次性的善舉，而是24年來持續推動的承諾，希望透過穩定不間斷的行動，讓弱勢家庭在最需要的時候感受到社會的溫度。唯有長期耕耘、凝聚更多善心力量，才能真正讓關懷落實在每一個角落。

