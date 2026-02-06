為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週末高山有機會降雪 國家公園署：戶外活動備齊保暖防雨裝備

    2026/02/06 13:17 記者黃宜靜／台北報導
    交通部中央氣象署預報，週六（7日）寒流南下，各地天氣轉冷並有降雨情形，將明顯感到寒意；情境照。（資料照）

    交通部中央氣象署預報，週六（7日）寒流南下，各地天氣轉冷並有降雨情形，將明顯感到寒意。內政部國家公園署提醒，下週日至週一清晨（8、9日）受寒流影響，各地非常寒冷，山區有可能發生結冰、霜害、冰霰或降雪情形，提醒民眾注意保暖，尤其從事高山戶外活動，務必備齊保暖及防雨裝備，避免出現失溫風險。

    國家公園署表示，高山地區若溫度與水氣條件配合，可能出現降雪情形，登山及追雪民眾務必留意低溫、濕滑與路面結冰風險，出發前應審慎評估自身體能與技術能力，並妥善準備相關裝備。

    國家公園署提醒，長時間處於寒冷環境容易導致低體溫症，症狀包括顫抖、四肢僵硬、意識混亂甚至昏迷，嚴重者恐危及生命；寒冷天氣下從事戶外活動，應做好保暖措施。

    國家公園署表示，另因海象影響，沿海地區長浪機率偏高，風浪較大，從事水域遊憩活動民眾務必提高警覺，應穿著保暖防風衣物及配戴安全裝備，隨時留意周遭環境變化，切勿單獨行動並注意遊憩安全。

    國家公園署呼籲，從事戶外活動前，先查詢中央氣象署最新天氣資訊，必要時彈性調整旅遊行程；進入國家公園區域遵守相關規定，請勿燃放煙火、亂丟菸蒂、騷擾野生動物或攀折花木等行為，並做好保暖及安全措施，一同維護自然環境及遊憩安全。

