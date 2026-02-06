評高鐵延伸宜蘭、屏東 前董座鄭光遠：別像沙崙、新烏日那麼遠

高鐵延伸宜蘭引發爭議，包括直鐵和高鐵的選擇。（取自環境部）

高鐵延伸宜蘭、屏東引發爭議，宜蘭地方社團今天（6日）還到環境部前請願，呼籲取消延伸宜蘭政策。前高鐵公司董事長、現任台鐵公司董事長鄭光遠表示，台鐵的優勢是「出站就到家」，不要像沙崙（高鐵台南站）、新烏日（高鐵台中站）那麼遠。

台鐵公司今天上午舉行新春記者會，鄭光遠被問及高鐵延伸宜蘭的爭議，他表示，高鐵延伸宜蘭和屏東這是國家重大政策，作為國營公司是樂觀其成，且從專業角度運具分工的立場，高鐵負責長程、台鐵立基是在中短程，高鐵延伸當然對台鐵有衝擊、有營運損失，也勢必要有合理補償機制。

鄭光遠也指出，如果延伸了也要有轉乘安排，這部分延伸場站要做好，台鐵要有結構性的改變，包括航線路線上安排、車種分配也要做好，包括車站的服務，硬體、列車長服務人員，要讓旅客感覺有溫度、取得旅客信心，「台鐵優勢是到站就到家，不要出站是沙崙（高鐵台南站）、新烏日（高鐵台中站），太遠了」。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，高鐵延伸宜蘭一案，之前鐵道局提案時，台鐵就有提出運量營收一定會有影響，一年減少約6.27億元、運量大概減少七、八千人次。

馮輝昇說，高鐵延伸到宜蘭不是只有台北到宜蘭，而是從西部走廊台中、台南等都運量影響，台鐵對宜蘭地區短程運輸要特別詳細規劃，讓台鐵的東部旅客複合運具滿足需求；第二是對北宜路廊南港到宜蘭的服務檢討，讓營運模式可以空出北部運輸路廊，減輕高鐵延伸宜蘭後的衝擊。

馮輝昇提到，台鐵在過程中表達會配合政策辦理，但相關造成營運損失也應該要可以列入政策影響因素，給合理的計算，讓營運可以合理化，「台鐵的立場是從整體國家高快速鐵路網思考角度，台鐵會來配合辦理，不過台鐵自己也會做營運模式調整，兩鐵的複合運輸都要做好」。

台鐵公司今天舉行年終記者會。

